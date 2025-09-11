VGM burs başvurusu ne zaman?

VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu haline geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başladı.

Başvurular, değerlendirme ve burs ödemeleri Vakıflar Yönetmeliği ile Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

VGM burs başvuru tarihleri şu an için belli olmamıştır.

Geçen sene, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin burs başvuruları 1-15 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Üniversite öğrencilerinin burs başvuruları ise 21-31 Ekim 2024 arasında yapılmıştır.

VGM burs başvuru tarihlerinin Ekim ayının başlarında başlayacağı tahmin ediliyor. Resmi duyuru geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL'dir.

VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir.

Gerek ortaöğrenim ya da yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında yapılır.