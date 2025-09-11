Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > VGM burs başvurusu ne zaman?

VGM burs başvurusu ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
VGM burs başvurusu ne zaman?
VGM, Burs, Başvuru, Tarih, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2025-2026 eğitim yılı için ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları için geri sayım başladı. Eğitim döneminin başlamasıyla beraber maddi destek almak isteyen öğrenciler gözlerini VGM burs başvurusuna çevrildi.

VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu haline geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başladı.

Başvurular, değerlendirme ve burs ödemeleri Vakıflar Yönetmeliği ile Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

VGM burs başvurusu ne zaman? - 1. Resim

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

VGM burs başvuru tarihleri şu an için belli olmamıştır.

Geçen sene, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin burs başvuruları 1-15 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Üniversite öğrencilerinin burs başvuruları ise 21-31 Ekim 2024 arasında yapılmıştır.

VGM burs başvuru tarihlerinin Ekim ayının başlarında başlayacağı tahmin ediliyor. Resmi duyuru geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

VGM burs başvurusu ne zaman? - 2. Resim

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL'dir.

VGM burs başvurusu ne zaman? - 3. Resim

VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir.

Gerek ortaöğrenim ya da yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında yapılır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kurultay soruları havada kaldı! Kılıçdaroğlu'ndan tek kelime yokTek şut dahi atılmayan skandal maç! Tahkim Kurulu'ndan "bahis" cezası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Veliaht dizisi oyuncu kadrosu! Konusu ne, gerçek hikaye mi? - HaberlerVeliaht dizisi oyuncu kadrosu! Konusu ne, gerçek hikaye mi?Galatasaray Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi - HaberlerGalatasaray Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimiKYK yurtlarında yemek ücretsiz mi? 2025-2026 KYK yemekhane ücret durumu merak ediliyor! - HaberlerKYK yurtlarında yemek ücretsiz mi? 2025-2026 KYK yemekhane ücret durumu merak ediliyor!Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 11 Eylül 2025 tv yayın akışı belli oldu - HaberlerBu akşam televizyonda hangi diziler var? 11 Eylül 2025 tv yayın akışı belli olduKYK yurt ücretleri ne kadar, oda tipleri ve fiyatları nedir? KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip ve 6. tip oda özellikleri - HaberlerKYK yurt ücretleri ne kadar, oda tipleri ve fiyatları nedir? KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip ve 6. tip oda özellikleriVeliaht dizisi nerede çekiliyor, hangi semtlerde? Otogar sahneleri merak ediliyor - HaberlerVeliaht dizisi nerede çekiliyor, hangi semtlerde? Otogar sahneleri merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...