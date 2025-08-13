2025 AGS Puan hesaplama! AGS-P1 ve AGS-P2 puanı nasıl hesaplanır?

AGS puan hesaplama tablosu, adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), 13 Temmuz Pazar günü iki oturumda tamamlandı.

AGS cevap anahtarının yayınlamasının ardından adaylar, doğru ve yanlış cevap sayıları doğrultusunda puan hesaplaması gerçekleşecek. Peki, AGS-P1 ve AGS-P2 puanı nasıl hesaplanır? İşte cevabı....

AGS-P1 VE AGS-P2 PUANI NASIL HESAPLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Akademik Giriş Sınavı (AGS) sonuçları, adayların mesleki kariyerini planlama açısından önemlidir. Özellikle AGS-P1 ve AGS-P2 puanları, öğretmen adaylarının tercihleri için kritik bir rol oynuyor.

AGS-P1 ve AGS-P2 puanları, adayların doğru cevap sayısından yanlış cevapların dörtte birini çıkarılarak bulunur. Ham puanın aday dağılımına göre standart puana dönüştürülmesinin ardından ağırlık oranı belirlenir. Bu ağırlık puanlarının formülle birleştirilmesiyle GS-P1 ve AGS-P2 puanları hesaplanır.

AGS-P1 VE AGS-P2 PUAN TÜRLERİ

AGS-P1 ÖABT'ye girmeyen adaylar için hesaplanan bir puan türü iken AGS-P2 ise ÖABT'ye giren adaylar için belirlenir.

Puan hesaplama formülü hesaplama şu şekildedir;



Sınav puanı= 70+ 30[2(AP-X)-S] / [2(B-X)-S]



AP : Ağırlıklı Puan

X : Ağırlıklı Puanların Ortalaması

S : Ağırlıklı Puanların Standart Sapması

B : Ağırlıklı Puanların En Büyüğü

AGS PUAN TÜRLERİ

MEB-AGS-P2-01 Beden Eğitimi

MEB-AGS-P2-02 Biyoloji

MEB-AGS-P2-03 Coğrafya

MEB-AGS-P2-04 Fen Bilimleri

MEB-AGS-P2-05 Fizik

MEB-AGS-P2-06 İlköğretim Matematik

MEB-AGS-P2-07 Kimya/Kimya Teknolojisi

MEB-AGS-P2-08 Matematik

MEB-AGS-P2-09 Okul Öncesi

MEB-AGS-P2-10 Rehberlik

MEB-AGS-P2-11 Sınıf Öğretmenliği

MEB-AGS-P2-12 Sosyal Bilgiler

MEB-AGS-P2-13 Tarih

MEB-AGS-P2-14 Türk Dili ve Edebiyatı

MEB-AGS-P2-15 Türkçe

MEB-AGS-P2-16 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

MEB-AGS-P2-17 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri

MEB-AGS-P3-01 Almanca

MEB-AGS-P3-02 Arapça

MEB-AGS-P3-03 Çince

MEB-AGS-P3-04 Farsça

MEB-AGS-P3-05 Fransızca

MEB-AGS-P3-06 İngilizce

MEB-AGS-P3-07 İspanyolca

MEB-AGS-P3-08 İtalyanca

MEB-AGS-P3-09 Japonca

MEB-AGS-P3-10 Korece

MEB-AGS-P3-11 Rusça