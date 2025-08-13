2025 AGS Puan hesaplama! AGS-P1 ve AGS-P2 puanı nasıl hesaplanır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Peki, AGS-P1 ve AGS-P2 puanı nasıl hesaplanır? İşte cevabı...
AGS puan hesaplama tablosu, adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), 13 Temmuz Pazar günü iki oturumda tamamlandı.
AGS cevap anahtarının yayınlamasının ardından adaylar, doğru ve yanlış cevap sayıları doğrultusunda puan hesaplaması gerçekleşecek. Peki, AGS-P1 ve AGS-P2 puanı nasıl hesaplanır? İşte cevabı....
AGS-P1 VE AGS-P2 PUANI NASIL HESAPLANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Akademik Giriş Sınavı (AGS) sonuçları, adayların mesleki kariyerini planlama açısından önemlidir. Özellikle AGS-P1 ve AGS-P2 puanları, öğretmen adaylarının tercihleri için kritik bir rol oynuyor.
AGS-P1 ve AGS-P2 puanları, adayların doğru cevap sayısından yanlış cevapların dörtte birini çıkarılarak bulunur. Ham puanın aday dağılımına göre standart puana dönüştürülmesinin ardından ağırlık oranı belirlenir. Bu ağırlık puanlarının formülle birleştirilmesiyle GS-P1 ve AGS-P2 puanları hesaplanır.
AGS-P1 VE AGS-P2 PUAN TÜRLERİ
AGS-P1 ÖABT'ye girmeyen adaylar için hesaplanan bir puan türü iken AGS-P2 ise ÖABT'ye giren adaylar için belirlenir.
Puan hesaplama formülü hesaplama şu şekildedir;
Sınav puanı= 70+ 30[2(AP-X)-S] / [2(B-X)-S]
AP : Ağırlıklı Puan
X : Ağırlıklı Puanların Ortalaması
S : Ağırlıklı Puanların Standart Sapması
B : Ağırlıklı Puanların En Büyüğü
AGS PUAN TÜRLERİ
MEB-AGS-P2-01 Beden Eğitimi
MEB-AGS-P2-02 Biyoloji
MEB-AGS-P2-03 Coğrafya
MEB-AGS-P2-04 Fen Bilimleri
MEB-AGS-P2-05 Fizik
MEB-AGS-P2-06 İlköğretim Matematik
MEB-AGS-P2-07 Kimya/Kimya Teknolojisi
MEB-AGS-P2-08 Matematik
MEB-AGS-P2-09 Okul Öncesi
MEB-AGS-P2-10 Rehberlik
MEB-AGS-P2-11 Sınıf Öğretmenliği
MEB-AGS-P2-12 Sosyal Bilgiler
MEB-AGS-P2-13 Tarih
MEB-AGS-P2-14 Türk Dili ve Edebiyatı
MEB-AGS-P2-15 Türkçe
MEB-AGS-P2-16 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
MEB-AGS-P2-17 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
MEB-AGS-P3-01 Almanca
MEB-AGS-P3-02 Arapça
MEB-AGS-P3-03 Çince
MEB-AGS-P3-04 Farsça
MEB-AGS-P3-05 Fransızca
MEB-AGS-P3-06 İngilizce
MEB-AGS-P3-07 İspanyolca
MEB-AGS-P3-08 İtalyanca
MEB-AGS-P3-09 Japonca
MEB-AGS-P3-10 Korece
MEB-AGS-P3-11 Rusça