MEB AGS sonuçları açıklandı! AGS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? AGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025

13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen AGS sınav sonuçları binlerce öğretmen adayının kariyerinde kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

AGS sınavının sonuçları, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü duyuruldu. ÖSYM’nin resmi takvimine göre sabah saatlerinden itibaren sonuçlar erişime açıldı. Peki, AGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2025 AGS sınav sonuçları hakkında tüm detaylar...

MEB AGS SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI!

13 Temmuz 2025’te gerçekleştirilen MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir."

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AGS sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.

ÖSYM’nin mobil uygulamalarından da sonuç sorgulanabiliyor. Adaylar, sonuç ekranında sınav puanlarını, doğru/yanlış cevap sayılarını ve başarı sıralamaları hakkında bilgi sahibi olabilecek.

ÖSYM tarafından açıklanan AGS sonuçları, resmi tebliğ hükmünde olup, adaylara fiziksel bir bildirim yapılmayacaktır. Bu sebeple, sonuçların açıklandığı gün ÖSYM’nin sistemine giriş yaparak sonuçları kontrol etmek zorunludur.