2025 Ballon d’Or ne zaman verilecek? Kenan Yıldız Kopa Trophy adayı gösterildi

21 yaş altı futbolculara verilen Kopa Trophy için de aday listesi açıklandı. Listede Kenan Yıldız dikkat çekti! Peki, 2025 Ballon d’Or ne zaman verilecek, Kopa Trophy 2025 adayları kimler?

BALLON D'OR NE ZAMAN VERİLECEK 2025

Dünyanın en prestijli bireysel futbol ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or için 2025 yılı tören tarihi belli oldu.

France Football tarafından düzenlenen 69. Ballon d'Or Ödül Töreni 22 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

KOPA TROPHY 2025 ADAYLARI KİMLER?

Erkekler:

Ayyoub Bouaddi

Pau Cubarsi

Désiré Doué

Estevao

Dean Huijsen

Myles Lewis-Skelly

Rodrigo Mora

Joao Neves

Lamine Yamal

Kenan Yıldız

Kadınlar:

Michelle Agyemang

Linda Caicedo

Wieke Kaptein

Vicky Lopez

Claudia Martinez Ovando

BALLON D'OR NEDİR?

Ballon d'Or, Fransız futbol dergisi France Football tarafından her yıl verilen bir ödüldür. İlk kez 1956 yılında verilen Ballon d'Or uzun yıllar yalnızca Avrupa'da oynayan oyunculara verilirken, son yıllarda tüm dünyadaki futbolcuların başarıları göz önünde bulundurularak sahiplerini buluyor.

Erkek ve kadın futbolcular için ayrı kategorilerde düzenlenen ödüller, sezon boyunca bireysel performans, takım katkısı, sportmenlik ve genel futbol etkisi gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.