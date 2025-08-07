Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025 Ballon d’Or ne zaman verilecek? Kenan Yıldız Kopa Trophy adayı gösterildi

2025 Ballon d’Or ne zaman verilecek? Kenan Yıldız Kopa Trophy adayı gösterildi
Dünyanın en prestijli bireysel futbol ödüllerinden biri olan Ballon d'Or'da geri sayım başladı. France Football dergisi tarafından her yıl organize edilen Ballon d'Or ödülleri bu yıl 69. kez sahiplerini bulacak. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız ise Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy adayları arasında gösterildi. 2025 Ballon d’Or ne zaman verilecek, Kopa Trophy 2025 adayları kimler merak ediliyor.

21 yaş altı futbolculara verilen Kopa Trophy için de aday listesi açıklandı. Listede Kenan Yıldız dikkat çekti! Peki, 2025 Ballon d’Or ne zaman verilecek, Kopa Trophy 2025 adayları kimler?

2025 Ballon d’Or ne zaman verilecek? Kenan Yıldız Kopa Trophy adayı gösterildi - 1. Resim

BALLON D'OR NE ZAMAN VERİLECEK 2025

Dünyanın en prestijli bireysel futbol ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or için 2025 yılı tören tarihi belli oldu.

France Football tarafından düzenlenen 69. Ballon d'Or Ödül Töreni 22 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

2025 Ballon d’Or ne zaman verilecek? Kenan Yıldız Kopa Trophy adayı gösterildi - 2. Resim

KOPA TROPHY 2025 ADAYLARI KİMLER?

Erkekler:

Ayyoub Bouaddi
Pau Cubarsi
Désiré Doué
Estevao
Dean Huijsen
Myles Lewis-Skelly
Rodrigo Mora
Joao Neves
Lamine Yamal
Kenan Yıldız

Kadınlar:

Michelle Agyemang
Linda Caicedo
Wieke Kaptein
Vicky Lopez
Claudia Martinez Ovando

2025 Ballon d’Or ne zaman verilecek? Kenan Yıldız Kopa Trophy adayı gösterildi - 3. Resim

BALLON D'OR NEDİR?

Ballon d'Or, Fransız futbol dergisi France Football tarafından her yıl verilen bir ödüldür. İlk kez 1956 yılında verilen Ballon d'Or uzun yıllar yalnızca Avrupa'da oynayan oyunculara verilirken, son yıllarda tüm dünyadaki futbolcuların başarıları göz önünde bulundurularak sahiplerini buluyor.

Erkek ve kadın futbolcular için ayrı kategorilerde düzenlenen ödüller, sezon boyunca bireysel performans, takım katkısı, sportmenlik ve genel futbol etkisi gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adını değiştirip ABD'ye yerleşmişti! Ünlü oyuncu Didem Erol 49 yaşında anne oldu
