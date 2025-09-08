2025 BESYO tercihleri ne zaman?
ÖSYM, sınav sonuçlarının 8 Eylül 2025 saat 10.00’dan itibaren adayların erişimine açılması üzerine 2025 BESYO tercihleri ne zaman? sorusu gündeme geldi.
Üniversitelerin spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla gerçekleştirilen 2025-Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), 13-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.
2025 ÖZYES sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ardından "2025 BESYO tercihleri ne zaman?" sorusu arama motorlarında sorgulatılmaya başladı.
2025 BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖZYES sınavı 13-17 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşti, sonuçlar 8 Eylül'de açıklandı. Ancak BESYO tercih tarihler ise henüz ÖSYM tarafından açıklamamıştır.
Kısa süre içinde ÖSYM tarafından BESYO tercih tarihlerine ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.
GEÇMİŞ SENELERİN BESYO TABAN VE TAVAN PUANLAR İLE KONTENJANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Sıralama
|Kocaeli Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet)
|Antrenörlük Eğitimi
|EA
|50
|50
|308,3286
|356.764
|Kocaeli Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet)
|Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.)
|EA
|40
|40
|288,4013
|500.523
|Uşak Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Uşak) (Devlet)
|Antrenörlük Eğitimi
|EA
|50
|50
|283,6961
|539.816
|Iğdır Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Iğdır) (Devlet)
|Antrenörlük Eğitimi
|EA
|50
|50
|258,1965
|790.871
|Iğdır Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Iğdır) (Devlet)
|Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.)
|EA
|50
|50
|237,8722
|1.038.528
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Sıralama
|Ardahan Üniversitesi (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) (Ardahan) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|EA
|40
|1
|320,2152
|288.149
|Bartın Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Bartın) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|EA
|40
|40
|321,6809
|280.604
|Iğdır Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Iğdır) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|EA
|25
|10
|318,3127
|298.255
|Kocaeli Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|EA
|70
|70
|331,4200
|233.343
|Uşak Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Uşak) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|EA
|50
|50
|324,2668
|267.517
Aşağıdaki linke tıklayarak 2024 yılı BESYO taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına erişim sağlayabilirsiiz.
2024 BESYO TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ
