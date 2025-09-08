Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025 BESYO tercihleri ​​ne zaman?

ÖSYM, sınav sonuçlarının 8 Eylül 2025 saat 10.00’dan itibaren adayların erişimine açılması üzerine 2025 BESYO tercihleri ​​ne zaman? sorusu gündeme geldi.

 

Üniversitelerin spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla gerçekleştirilen 2025-Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), 13-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

2025 ÖZYES sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ardından "2025 BESYO tercihleri ​​ne zaman?" sorusu arama motorlarında sorgulatılmaya başladı. 

2025 BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖZYES sınavı 13-17 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşti, sonuçlar 8 Eylül'de açıklandı. Ancak BESYO tercih tarihler ise henüz ÖSYM tarafından açıklamamıştır. 

Kısa süre içinde ÖSYM tarafından BESYO tercih tarihlerine ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. 

GEÇMİŞ SENELERİN BESYO TABAN VE TAVAN PUANLAR İLE KONTENJANLARI

Üniversite AdıBölüm AdıPuan
Türü		Kont.Yer.Taban
Puan		Sıralama
Kocaeli Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet)Antrenörlük EğitimiEA5050308,3286356.764
Kocaeli Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet)Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.)EA4040288,4013500.523
Uşak Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Uşak) (Devlet)Antrenörlük EğitimiEA5050283,6961539.816
Iğdır Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Iğdır) (Devlet)Antrenörlük EğitimiEA5050258,1965790.871
Iğdır Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Iğdır) (Devlet)Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.)EA5050237,87221.038.528
Üniversite AdıBölüm AdıPuan
Türü		Kont.Yer.Taban
Puan		Sıralama
Ardahan Üniversitesi (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) (Ardahan) (Devlet)Beden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiEA401320,2152288.149
Bartın Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Bartın) (Devlet)Beden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiEA4040321,6809280.604
Iğdır Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Iğdır) (Devlet)Beden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiEA2510318,3127298.255
Kocaeli Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet)Beden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiEA7070331,4200233.343
Uşak Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Uşak) (Devlet)Beden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiEA5050324,2668267.517

Aşağıdaki linke tıklayarak 2024 yılı BESYO taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına erişim sağlayabilirsiiz.

2024 BESYO TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

