Üniversitelerin spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla gerçekleştirilen 2025-Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), 13-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

2025 ÖZYES sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ardından "2025 BESYO tercihleri ​​ne zaman?" sorusu arama motorlarında sorgulatılmaya başladı.

2025 BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖZYES sınavı 13-17 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşti, sonuçlar 8 Eylül'de açıklandı. Ancak BESYO tercih tarihler ise henüz ÖSYM tarafından açıklamamıştır.

Kısa süre içinde ÖSYM tarafından BESYO tercih tarihlerine ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

GEÇMİŞ SENELERİN BESYO TABAN VE TAVAN PUANLAR İLE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan

Türü Kont. Yer. Taban

Puan Sıralama Kocaeli Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) Antrenörlük Eğitimi EA 50 50 308,3286 356.764 Kocaeli Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) EA 40 40 288,4013 500.523 Uşak Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Uşak) (Devlet) Antrenörlük Eğitimi EA 50 50 283,6961 539.816 Iğdır Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Iğdır) (Devlet) Antrenörlük Eğitimi EA 50 50 258,1965 790.871 Iğdır Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Iğdır) (Devlet) Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) EA 50 50 237,8722 1.038.528

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan

Türü Kont. Yer. Taban

Puan Sıralama Ardahan Üniversitesi (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) (Ardahan) (Devlet) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 40 1 320,2152 288.149 Bartın Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Bartın) (Devlet) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 40 40 321,6809 280.604 Iğdır Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Iğdır) (Devlet) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 25 10 318,3127 298.255 Kocaeli Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 70 70 331,4200 233.343 Uşak Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Uşak) (Devlet) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 50 50 324,2668 267.517

Aşağıdaki linke tıklayarak 2024 yılı BESYO taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına erişim sağlayabilirsiiz.

2024 BESYO TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ