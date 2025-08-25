Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025 DGS yerleştirme işlemleri başvurusu ne zaman?

2025 DGS yerleştirme işlemleri başvurusu ne zaman?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ön lisans mezunları, lisans programlarına geçiş için tercih sürecine odaklandı. Peki, 2025 DGS yerleştirme işlemleri başvurusu ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte bütün detaylar.

2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ön lisans programından mezun olan adaylar, lisans programına geçmek için tercih sürecine odaklandı. Adaylar, kontenjan ve program bilgileri doğrultusunda kendilerine en uygun tercih listesini oluşturacak. Peki, 2025 DGS yerleştirme işlemleri başvurusu ne zaman? Aday öğrenciler merak ediyor.

2025 DGS yerleştirme işlemleri başvurusu ne zaman? - 1. Resim

2025 DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının 14 Ağustos’ta açıklanmasının ardından gözler ÖSYM’den gelecek resmi duyuruya çevrildi. DGS tercih işlemlerinin Ağustos sonunda veya Eylül’ün ilk haftalarında başlaması bekleniyor. Adaylar tercihlerini elektronik ortamda yapabilecek.

2025 DGS yerleştirme işlemleri başvurusu ne zaman? - 2. Resim

2025 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Geçen yıl 2024 DGS sonuçları 10 Eylül’de açıklanmış ve tercih işlemleri 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu takvim göz önüne alındığında, 2025 DGS tercih kılavuzunun Ağustos sonunda veya Eylül 2025'te açıklanacağı tahmin ediliyor.

2025 DGS yerleştirme işlemleri başvurusu ne zaman? - 3. Resim

2025 DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılıyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak elektronik ortamda tercihlerini oluşturabiliyor.

2025 DGS yerleştirme işlemleri başvurusu ne zaman? - 4. Resim

