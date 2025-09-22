2025 sonbahar ekinoksu ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Gece gündüz eşitliği bekleniyor

Ekinoks, astronomik açıdan büyük bir öneme sahip olup, Güneş ışınlarının ekvator üzerine dik açıyla gelmesi sonucunda gece ve gündüz sürelerinin eşitlenmesi durumunu ifade eder. Bu doğa olayı, dünyanın her yerinde yaklaşık olarak 12 saat gündüz ve 12 saat gece yaşanmasına neden olur. Mevsim geçişlerinin başlangıcı olarak kabul edilen ekinoks, yılda iki kez, bir ilkbaharda bir de sonbaharda gerçekleşir. Bu dönemler, gezegenimizin Güneş etrafındaki hareketinin belirgin sonuçlarından biridir.

EKİNOKS NEDİR VE NASIL MEYDANA GELİR?

Ekinoks, Güneş ışınlarının ekvatora dik açıyla düşmesi sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği anı ifade eden astronomik bir olaydır. Bu durum, dünyanın her yerinde gece ve gündüz sürelerinin yaklaşık olarak birbirine eşit hale gelmesine neden olur. Ekinoks kelimesi, Latince "aequus" (eşit) ve "nox" (gece) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir.

Yılda iki kez tekrarlanan ekinoks, mevsim geçişlerinin önemli bir göstergesidir. Bu olay sırasında Güneş doğudan doğup batıdan batar ve ışık ile gölge dengesini sağlar. Dünya genelinde yaklaşık 12 saat gündüz ve 12 saat gece yaşanır.

2025 SONBAHAR EKİNOKSU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

2025 yılı sonbahar ekinoksu, genel olarak 23 Eylül tarihinde gerçekleşecektir. Ancak bazı kaynaklarda 22 Eylül Pazartesi günü olarak da belirtilmektedir. Bu tarihte, Kuzey Yarım Küre'de sonbahar mevsimi resmen başlarken, Güney Yarım Küre'de ise ilkbahar mevsimine geçiş yaşanır.

Ekinoksla birlikte, Güneş ışınları öğle vakti ekvatora 90 derecelik açı ile düşer ve ekvatorda gölge boyu sıfır olur. Bu olayla birlikte Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden daha uzun olmaya başlar.



SONBAHAR EKİNOKSU'NUN TEMEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sonbahar ekinoksu olarak kabul edilen 23 Eylül tarihinde, aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer ve Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya genelinde gece ve gündüz süreleri eşitlenir. Bu tarih, Kuzey Yarım Küre'de altı aylık gecenin, Güney Yarım Küre'de ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Ayrıca, Güneş'in doğudan doğup tam batıdan battığı bu günde, aynı boylam üzerindeki noktalarda Güneş aynı anda doğar ve batar. Ekvator'da cisimlerin gölge boyu sıfırdır. Bu özellikler, sonbahar ekinoksunu astronomik açıdan önemli bir dönüm noktası yapar.