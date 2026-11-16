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2026-GUY/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı (GUY sınav yerleri sorgulama)

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2026-GUY/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı (GUY sınav yerleri sorgulama)
Başlık Resmi2026-GUY/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı (GUY sınav yerleri sorgulama)

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2026-GUY/2) katılacak adayların sınav yerleri belli oldu. Adayların sınav günü 2026-GUY/2 sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Peki,2026-GUY/2 sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

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Özge Ülger Yiğit
ÖZGE ÜLGER YİĞİT

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak 2026-GUY/2 sınavına başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınav yeri bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgesi’ni 16 Kasım 2026 saat 11.00’den itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2026-GUY/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı (GUY sınav yerleri sorgulama)
Başlık Resmi2026-GUY/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı (GUY sınav yerleri sorgulama)

SAAT 13.30 UYARISI

ÖSYM, sınav günü bina giriş saatine ilişkin adayları uyardı. Buna göre, 21 Kasım’da yapılacak 2026-GUY/2 sınavı için saat 13.30’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

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