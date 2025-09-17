2026 Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil olacak!

2026 yılında resmi tatil günleri araştırılıyor. En uzun tatillerden biri de Kurban Bayramı, vatandaşlar şimdiden 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler tatil olacak, kaç gün tatil? diye araştırıyor. İşte 2026 Kurban Bayramı takvimi...

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı’nın arife günü, 26 Mayıs Salı günü olacak. Salı, yarım gün tatil ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 4,5 gün sürecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN UZAR?

Önümüzdeki sene 26 Mayıs salı yarım gün olarak başlayacak Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarmak da mümkün. Bunun için 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde 1,5 gün izin alınarak toplamda 9 gün tatil yapılabilir.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak sorusu da merak ediliyor. Önümüzdeki sene Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. 21 Mart 2026 Cumartesi ikinci gün, 22 Mart 2026 Pazar üçüncü gün olacak.