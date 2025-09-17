Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2026 Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil olacak!

2026 Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil olacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2026 Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil olacak!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 yılı resmi tatilleri merak konusu oldu. Hem çalışanlar hem de öğrenciler için dinlenme fırsatı olarak da değerlendirilen bugünler araştırılıyor. İnternette şu sıralar en uzun resmi tatillerimizden biri olan Kurban Bayramı tarihi aranıyor. Peki 2026 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İşte ayrıntılar... 

2026 yılında resmi tatil günleri araştırılıyor. En uzun tatillerden biri de Kurban Bayramı, vatandaşlar şimdiden 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler tatil olacak, kaç gün tatil? diye araştırıyor. İşte 2026 Kurban Bayramı takvimi...

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı’nın arife günü, 26 Mayıs Salı günü olacak. Salı, yarım gün tatil ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 4,5 gün sürecek. 

2026 Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil olacak! - 1. Resim

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN UZAR?

Önümüzdeki sene 26 Mayıs salı yarım gün olarak başlayacak Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarmak da mümkün. Bunun için 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde 1,5 gün izin alınarak toplamda 9 gün tatil yapılabilir. 

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak sorusu da merak ediliyor. Önümüzdeki sene Ramazan Bayramı 20 Mart 2026    Cuma günü başlayacak. 21 Mart 2026 Cumartesi ikinci gün, 22 Mart 2026  Pazar üçüncü gün olacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray efsanesi Fatih Terim cevapladı: Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Dinamo Zagreb maçı tarihi belli oldu - HaberlerFenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Dinamo Zagreb maçı tarihi belli olduJack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam ekran karşısına çıkıyor - HaberlerJack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam ekran karşısına çıkıyorKYK ek yurt başvuruları başladı mı? GSB açıklamaları takip ediliyor - HaberlerKYK ek yurt başvuruları başladı mı? GSB açıklamaları takip ediliyorEşref Rüya oyuncuları kim? 2. sezon oyuncu kadrosu netleşti - HaberlerEşref Rüya oyuncuları kim? 2. sezon oyuncu kadrosu netleştiSafi Arpaguş kimdir, kaç yaşında, nereli? - HaberlerSafi Arpaguş kimdir, kaç yaşında, nereli?Fenerbahçe Alanyaspor maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Kadroda 9 eksik bulunuyor! - HaberlerFenerbahçe Alanyaspor maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Kadroda 9 eksik bulunuyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...