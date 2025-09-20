Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 21 Eylül güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

21 Eylül güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
21 Eylül güneş tutulması saat kaçta, Türkiye&#039;den görülecek mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eylül ayının ikinci tutulması olan parçalı Güneş tutulması için geri sayım başladı. 21 Eylül’de gerçekleşecek gökyüzü olayı, bazı ülkelerden çıplak gözle izlenebilecek. Güneş tutulması saati ev Türkiye'den izlenilip izlenmeyeceği araştırılıyor.

Kanlı Ay tutulmasının ardından bu kez gözler Güneş tutulmasına çevrildi. 21 Eylül 2025’te meydana gelecek parçalı Güneş tutulması, gökyüzü meraklıları için heyecan verici bir deneyim olacak.

Türkiye’den görülüp görülmeyeceği, tutulmanın saatleri ve en iyi hangi bölgelerden izleneceği merak konusu oldu. İşte 21 Eylül güneş tutulmasına dair tüm ayrıntılar…

21 EYLÜL GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

21 Eylül 2025’te gerçekleşecek parçalı Güneş tutulması Türkiye saatiyle 20.30 civarında başlayacak. Tutulmanın en belirgin şekilde izlenebileceği saat 22.40 olarak hesaplanıyor. Ay’ın Güneş’in bir bölümünü örtmesiyle Güneş hilal şeklini alacak.

Tutulma, gece yarısını biraz geçtikten sonra etkisini yitirmeye başlayacak ve 22 Eylül saat 00.53’te son bulacak. Yaklaşık 4 saat sürecek bu gökyüzü olayı, özellikle Güney Yarım Küre’deki ülkelerde görsel bir şölen sunacak.

21 Eylül güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? - 1. Resim

21 EYLÜL GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Ne yazık ki 21 Eylül’de gerçekleşecek parçalı Güneş tutulması Türkiye’den gözlemlenemeyecek. Çünkü tutulma yolu Güney Yarım Küre’den geçiyor ve Türkiye bu hattın dışında kalıyor. Bu nedenle tutulmayı çıplak gözle izlemek mümkün olmayacak.

Astronomi kurumları ve gökyüzü meraklıları, Avustralya, Yeni Zelanda ve Pasifik adalarından gözlem yapabilecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe maçına biletsiz taraftar getiren şahıs yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arka Sokaklar Hüsnü öldü mü, diziden ayrıldı mı? Özgür Ozan oynuyor - HaberlerArka Sokaklar Hüsnü öldü mü, diziden ayrıldı mı? Özgür Ozan oynuyorBugün hangi maçlar var? 20 Eylül maç takvimi belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 20 Eylül maç takvimi belli olduÖZYES kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? Ek tercih takvimi araştırılıyor - HaberlerÖZYES kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? Ek tercih takvimi araştırılıyorFenerbahçe Başkanlık seçimi saat kaçta? Ali Koç ve Saadettin Saran karşı karşıya - HaberlerFenerbahçe Başkanlık seçimi saat kaçta? Ali Koç ve Saadettin Saran karşı karşıyaSağlık ocakları hafta sonu açık mı? 2025 aile hekimliği güncel çalışma saatleri - HaberlerSağlık ocakları hafta sonu açık mı? 2025 aile hekimliği güncel çalışma saatleriKredi kartı ile altın alınır mı? Taksitli altın alımı gündemde - HaberlerKredi kartı ile altın alınır mı? Taksitli altın alımı gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...