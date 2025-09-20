21 Eylül güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

Kanlı Ay tutulmasının ardından bu kez gözler Güneş tutulmasına çevrildi. 21 Eylül 2025’te meydana gelecek parçalı Güneş tutulması, gökyüzü meraklıları için heyecan verici bir deneyim olacak.

Türkiye’den görülüp görülmeyeceği, tutulmanın saatleri ve en iyi hangi bölgelerden izleneceği merak konusu oldu. İşte 21 Eylül güneş tutulmasına dair tüm ayrıntılar…

21 EYLÜL GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

21 Eylül 2025’te gerçekleşecek parçalı Güneş tutulması Türkiye saatiyle 20.30 civarında başlayacak. Tutulmanın en belirgin şekilde izlenebileceği saat 22.40 olarak hesaplanıyor. Ay’ın Güneş’in bir bölümünü örtmesiyle Güneş hilal şeklini alacak.

Tutulma, gece yarısını biraz geçtikten sonra etkisini yitirmeye başlayacak ve 22 Eylül saat 00.53’te son bulacak. Yaklaşık 4 saat sürecek bu gökyüzü olayı, özellikle Güney Yarım Küre’deki ülkelerde görsel bir şölen sunacak.

21 EYLÜL GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Ne yazık ki 21 Eylül’de gerçekleşecek parçalı Güneş tutulması Türkiye’den gözlemlenemeyecek. Çünkü tutulma yolu Güney Yarım Küre’den geçiyor ve Türkiye bu hattın dışında kalıyor. Bu nedenle tutulmayı çıplak gözle izlemek mümkün olmayacak.

Astronomi kurumları ve gökyüzü meraklıları, Avustralya, Yeni Zelanda ve Pasifik adalarından gözlem yapabilecek.