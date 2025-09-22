22 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte günün puan durumu!

22 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi izleyicilerin radarında. Miyase, Tuğba, Hanife ve Kader gelinler arasında kazanan isim avantajı elde edecek. Gelinler, kaynanalardan en yüksek puanı almak için verilen tarifi en iyi şekilde yapmak için yarışıyor.

22 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

22 Eylül Pazartesi günü Gelinim Mutfakta programında yarışmacılar en iyi "Balcan Kebabı" yapmak için yarışıyor. Sezonun ilk haftasında izleyiciler ekran başına toplanırken kim birinci oldu merak ediliyor.

Miyase, Tuğba, Hanife ve Kader arasından 22 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altın kazanan gelin Miyase oldu.

22 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Hafta finalinde kazananın 10 altın bilezik aldığı Gelinim Mutfakta programında gelinler, verilen tarifi en iyi şekilde yaparak kaynanalardan yüksek puan almaya çalışıyor. Günün puan durumu haftalık puan tablosunun belirlenmesinde rol oynuyor.

22 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu:

Miyase: 20

Hanife: 17

Tuğba: 14

Kader: 5

BALCAN KEBABI TARİFİ

Balcan Kebabı tarifi ve hazırlanışı şu şekilde:

1. Patlıcanları hazırla: Alacalı soyup yuvarlak ya da uzun dilimler halinde doğrayın, tuzlu suda bekletin.

2. Köfteyi yoğur: Kıyma, soğan rendesi, tuz, karabiber ve biraz galeta unu ile yoğurup misket köfteler yapın.

3. Dizme işlemi: Bir şişe ya da tepsiye patlıcan dilimi - köfte - patlıcan – köfte şeklinde sırayla dizin.

4. Pişirme: Üzerine domates ve biber dilimleri ekleyin. Biraz salçalı su hazırlayıp gezdirin. 180° fırında patlıcanlar yumuşayana kadar pişirin.

5. Servis: Fırından çıkarıp sıcak olarak pilav veya lavaş eşliğinde sunun.