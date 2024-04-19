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23 Nisan'da sağlık ocağı ve hastanelerin poliklinik servisleri kapalı olacak, acil servisler hizmet verecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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23 Nisan&#039;da sağlık ocağı ve hastanelerin poliklinik servisleri kapalı olacak, acil servisler hizmet verecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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23 Nisan hastaneler tatil mi, sorusuna cevap aranıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Peki, 23 Nisan Cuma hastane poliklinikleri açık mı? 23 Nisan'da hastane ve eczaneler açık mı? 23 Nisan nereler kapalı? Detaylar haberimizde...

23 Nisan resmi tatil olduğu için sağlık ocağı ve hastanelerin açık olup olmadığı sorgulanıyor. Peki,  2024 yılında Salı günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve çocuk Bayramı kapsamında hastaneler açık mı tatil mi? 23 Nisan Cuma hastane poliklinikleri açık mı? İşte ayrıntılar...

23 NİSAN HASTANELER TATİL Mİ?

Vatandaşlar 23 Nisan'da sağlık ocağı, hastane ve eczanelerin açık olup olmayacağını sorguluyor. 

23 Nisan'da resmi tatil olduğu için sağlık ocağı ve hastanelerin poliklinik servisleri kapalı olacak. Acil servisler ise hizmet vermeye devam edecek.

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan'da eczaneler kapalı olacak. Gün boyu nöbetçi eczanelerden ilaç alımı sağlanabilecek.

23 NİSAN NERELER KAPALI?

23 Nisan’da PTT’ler, bankalar, okullar, sağlık ocakları ve devlet daireleri kapalı olacak, hastanelerin ise sadece acil servisleri açık. 24 Nisan’da ise hastaneler, okullar, devlet daireleri, PTT’ler açık olacak. Resmi tatil günlerinde ise yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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