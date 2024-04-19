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23 Nisan’da liseler de tatil olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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23 Nisan’da liseler de tatil olacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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23 Nisan sevinci ve coşkusu yaklaşırken herkesin aklında aynı sorular oluştu... 23 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan liseler tatil olacak mı? Üniversiteler 23 Nisan'da tatil mi? Tüm detaylar haberimizin devamında...

Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlıklar sürerken, liseli öğrencileri sevindirecek bir karar alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü olan 23 Nisan, çocuklara armağan edilen özel bir gündür ve bu yıl da coşkuyla kutlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, okulların tatil edilmesiyle birlikte öğrencilere keyifli bir gün sunacak. İşte tüm detaylar...

23 Nisan’da liseler de tatil olacak - 1. Resim

23 NİSAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan, Türkiye genelinde lise öğrencilerinin de rahat bir nefes alacağı bir gün olacak. 23 Nisan, çocukların önemini vurgulamak ve milli egemenliği anmak amacıyla kutlanır ve bu kapsamda, okullar resmi tatil ilan edilir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, öğrencilerin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Okulların tatil olmasıyla birlikte, öğrenciler bu özel günü aileleriyle birlikte ya da çeşitli etkinliklere katılarak değerlendirebilecekler.

23 NİSAN'DA LİSELER DE TATİL OLACAK

23 Nisan, sadece Türkiye genelinde değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır. Bu özel gün, çocukların bayram coşkusunu yaşaması ve unutulmaz anılar biriktirmesi için bir fırsat sunar.

Sonuç olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okulların tatil edildiği özel bir gündür. Liseli öğrenciler, bu anlamlı günü sevdikleriyle birlikte kutlama fırsatı bulacaklar.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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