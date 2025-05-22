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25 Mayıs Pazar günü yağmur yağacak mı? MGM uyardı bu şehirlerde yaşayanlar dikkat!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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25 Mayıs Pazar günü yağmur yağacak mı? MGM uyardı bu şehirlerde yaşayanlar dikkat!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Haziran ayına kısa bir süre kala ülkemizde yer yer sağanak yağışlar görülmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde bazı şehirlere sağanak yağmur yağacağı tahmin edilmektedir. İşte 25 Mayıs Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış yapması beklenen iller...

Bu hafta hava sıcaklıkları kademeli olarak arttı. Özellikle İstanbul'da çarşamba günü 24, cuma günü ise 28 dereceye çıktı. Ancak hafta sonu işler değişecek. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre  25 Mayıs pazar akşamı ise İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hava sıcaklıkları aniden düşecek.

25 Mayıs Pazar günü yağmur yağacak mı? MGM uyardı bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - 1. Resim

25 MAYIS PAZAR GÜNÜ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, yurdun bazı illerinde 25 Mayıs Pazar günü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Haziran ayına kısa bir süre kala havaların tamamen ısınmasıyla beraber yağışların sona ermesi bekleniyordu. Ancak 25 Mayıs Pazar günü bardaktan boşalırcasına yağışların yaşanması bekleniyor. 

25 Mayıs Pazar günü yağmur yağacak mı? MGM uyardı bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - 2. Resim

25 MAYIS PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı gelmeye devam ediyor. Öyle ki yurdun büyük bir bölümünün sağanak etkisine gireceği öğrenildi.

25 Mayıs Pazar günü başta İstanbul olmak üzere Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Manisa, İzmir, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Isparta, Muğla, Burdur, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı'da sağanak yağış vardır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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