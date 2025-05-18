Bugün yağmur var mı? 18 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Mayıs 2025 Pazar günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde yağış ve rüzgar etkisini artırırken, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği bildirildi. Bugün yağmur var mı sorusu ise gündemde yerini aldı.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

18 Mayıs Pazar günü itibarıyla Türkiye genelinde hava durumu oldukça hareketli. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerinde gün boyunca yağış görülmesi bekleniyor. Bazı illerde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gök gürültüsü eşliğinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların özellikle öğleden sonraki saatlerde kısa süreli kuvvetli şekilde görülme ihtimali bulunuyor.

Meteoroloji, İstanbul genelinde etkili olabilecek yağışlar nedeniyle vatandaşların dışarı çıkarken tedbirli olmasını, ani su baskınlarına ve trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunmasını öneriyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesiyle birlikte, hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş olacağı da öngörülüyor.

BUGÜN ANKARA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara’da bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu gökyüzünün ardından, özellikle öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışların kent genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji kaynakları, yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini, bu nedenle su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor. Ankara’da rüzgarın da zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

10 İLDE SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 10 ilde sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarılar yayımladı.

İzmir için turuncu kodlu alarm verilirken, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman için sarı kodlu uyarılar yapıldı.

Sarı ve turuncu kodlar, beklenen hava olaylarının hayatı olumsuz etkileyebileceğini, bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini ifade ediyor.

TOZ TAŞINIMI VE FIRTINA UYARISI VERİLDİ

Bugün sadece yağışlar değil, aynı zamanda toz taşınımı ve fırtına da birçok bölgede etkili olacak. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Toz taşınımı, görüş mesafesinin azalmasına, hava kalitesinin düşmesine ve özellikle solunum rahatsızlığı olan vatandaşlar için sağlık risklerine yol açabilir. Öte yandan Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar, Kıyı Ege ve Batı Marmara’da ise fırtına şeklinde rüzgarlar etkili olacak.

Rüzgar hızının zaman zaman saatte 70 ila 90 kilometreye ulaşabileceği belirtiliyor.