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26 Temmuz atamalarına göre Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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26 Temmuz atamalarına göre Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal geldi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 11 üniversitede yeni atamalar gerçekleşti. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne gelen isim hakkında kimdir, kaç yaşında merak edilirken Fuat Erdal'ın eğitim aldığı alanları haberimizde derledik.

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete kararlarının ardından 11 üniversitede yeni atama oldu. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin rektörlüğüne atanırken Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine Prof. Dr. Metin Topcuoğlu'nu atandı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE PROF. DR. FUAT ERDAL KİMDİR?

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 1967 yılında doğan isim ilk, ortaokul ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Erdal, İngiltere’deki Leeds ve Notthingham üniversitelerinde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi’nde akademisyen ve yönetici olarak görev alan Erdal, 3 sene İbn Haldun Üniversitesi’nde çalışırken Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Bölüm Başkanlığı, Kalite Değerleyici, Dekan ve Rektör Yardımcısı olarak çalıştı.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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