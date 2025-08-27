27 Ağustos Bursa su kesintisi! Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bursa'da 27 Ağustos tarihinde su kesintisi yaşanıyor. Şehir genelinde farklı ilçelerde bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi gerçekleşecek.

Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçelerinde, 27 Ağustos Çarşamba sabah saatlerinde başlayan su kesintileri gün içerisinde sona erecektir. Peki, Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

Bursa'nın Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Nilüfer ilçelerinde musluktan su akmamaktadır. Bölgede yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor.

BUSKİ tarafından paylaşılan planlı su kesintisi listesiyle kesinti hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

GEMLİK/CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/08/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/08/2025 13:00

Kesim Tarihi: 27/08/2025 09:00

Açıklama: Orhaniye mahallesi Cumhuriyet mahallesi hidrofor hattında arıza meydana geldiğinden su kesintisi yapılacaktır

MUSTAFAKEMALPAŞA/ LALAŞAHİN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/08/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/09/2025 18:00

Kesim Tarihi: 27/08/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede Mahalleleri ve civarında 27.08.2025 - 05.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER/ GÜMÜŞTEPE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/08/2025 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/08/2025 12:30

Kesim Tarihi: 27/08/2025 09:30

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C2_B24 Alt bölgesinde bulunan, Gümüştepe mahallesi bahçeci sokak ve civarı arıza nedeniyle 27.08.2025 Tarihinde 09:30 ile 12:30 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

ORHANELİ/ KUSUMLAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/08/2025 09:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/08/2025 17:10

Kesim Tarihi: 27/08/2025 09:10

Açıklama: İSALE HATTI BAKIMI YAPILACAK.

OSMANGAZİ/ AKPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/08/2025 09:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/08/2025 11:45

Kesim Tarihi: 27/08/2025 09:45

Açıklama: Osmangazi ilçesi; C4 - B29 Alt Bölgesinde Bulunan, Akpınar Mahallesi Akide Sokak ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 27.08.2025 Tarihinde 09:45 ile 11:45 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ/ ALEMDAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/08/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/08/2025 18:00

Kesim Tarihi: 28/08/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi ve civarında, 28.08.2025 tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ/ DEMİRTAŞ BARBAROS

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/08/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/08/2025 14:00

Kesim Tarihi: 27/08/2025 10:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_GEÇ Alt bölgesinde bulunan Demirtaş Barbaros Mahallesi Baraj yolu sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 27.08.2025 Tarihinde10:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ/ KİRAZLI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/08/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/08/2025 17:00

Kesim Tarihi: 27/08/2025 08:00

Açıklama: Osmangazi ilçesi; Kirazlı 1.Hoteller Bölgesi ve civarı Cadde ve Civarı, "ARIZA" çalışması Nedeniyle 27.08.2025 Tarihinde 08:00 ile 17:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın Erken Tamamlanması Durumda Sular Bildirilen Zamandan Daha Önce Verilebileceğinden, Vatandaşların Tedbirli Olmaları ve Musluklarını Kontrollü Kullanmaları Gerekmektedir.