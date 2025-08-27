Malatya su kesintisi: MASKİ duyurdu! Battalgazi ve Yeşilyurt'ta sular ne zaman gelecek?

Malatya'da yaşayan vatandaşlar bugün en çok "Battalgazi ve Yeşilyurt'ta sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Şehirde meydana gelen su kesintisi sebebiyle birçok bölgede musluklardan su akmamaktadır. Arıza ve kesinti programı Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ tarafından duyurulurken, vatandaşlar güncel su kesintisi ve suyun ne zama geleceğini araştırmaya başladı.

BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Battalgazi ilçesinin Selçuklu, Ataköy, Hacı Abdi, Hamidiye, Paşaköşkü, Aslanbey, Ataköy, B.Hüseyinbey, B.Mustafa Paşa, Hacı Abdi, Hamidiye, K.Hüseyinbey, K.Mustafa Paşa, Paşaköşkü Mahallerinde sular kesilecektir. Gün içinde yenide musluktan su akması bekleniyor.

Yeşilyurt'un Yakınca ve İkizce Mahallerinde bugün su kesintisi yaşanacaktır. Konuya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilmek için MASKİ'nin internet adresinin ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.

MALATYA SU KESİNTİSİ