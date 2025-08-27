Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Malatya su kesintisi: MASKİ duyurdu! Battalgazi ve Yeşilyurt'ta sular ne zaman gelecek?

Malatya su kesintisi: MASKİ duyurdu! Battalgazi ve Yeşilyurt'ta sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Malatya su kesintisi: MASKİ duyurdu! Battalgazi ve Yeşilyurt&#039;ta sular ne zaman gelecek?
Malatya, Su Kesintisi, Battalgazi, Yeşilyurt, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MASKİ tarafıdan yapılan paylaşımla beraber 27 Ağustos Çarşamba günü Malatya'nı bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı belli oldu. Peki, Battalgazi ve Yeşilyurt'ta sular ne zaman gelecek? İşte, Malatya su kesintisi listesi...

Malatya'da yaşayan vatandaşlar bugün en çok "Battalgazi ve Yeşilyurt'ta sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Şehirde meydana gelen su kesintisi sebebiyle birçok bölgede musluklardan su akmamaktadır. Arıza ve kesinti programı Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ tarafından duyurulurken, vatandaşlar güncel su kesintisi ve suyun ne zama geleceğini araştırmaya başladı.

Malatya su kesintisi: MASKİ duyurdu! Battalgazi ve Yeşilyurt'ta sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Battalgazi ilçesinin Selçuklu, Ataköy, Hacı Abdi, Hamidiye, Paşaköşkü, Aslanbey, Ataköy, B.Hüseyinbey, B.Mustafa Paşa, Hacı Abdi, Hamidiye, K.Hüseyinbey, K.Mustafa Paşa, Paşaköşkü Mahallerinde sular kesilecektir. Gün içinde yenide musluktan su akması bekleniyor.

Yeşilyurt'un Yakınca ve İkizce Mahallerinde bugün su kesintisi yaşanacaktır. Konuya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilmek için MASKİ'nin internet adresinin ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.

BATTALGAZİ - SELÇUKLU

Malatya su kesintisi: MASKİ duyurdu! Battalgazi ve Yeşilyurt'ta sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

YEŞİLYURT - YAKINCA

Malatya su kesintisi: MASKİ duyurdu! Battalgazi ve Yeşilyurt'ta sular ne zaman gelecek? - 3. Resim

YEŞİLYURT - İKİZCE

Malatya su kesintisi: MASKİ duyurdu! Battalgazi ve Yeşilyurt'ta sular ne zaman gelecek? - 4. Resim

BATTALGAZİ - ATAKÖY, HACI ABDİ, HAMİDİYE, PAŞAKÖŞKÜ

Malatya su kesintisi: MASKİ duyurdu! Battalgazi ve Yeşilyurt'ta sular ne zaman gelecek? - 5. Resim

BATTALGAZİ - ASLANBEY, ATAKÖY, B.HÜSEYİNBEY, B.MUSTAFA PAŞA, HACI ABDİ, HAMİDİYE, K.HÜSEYİNBEY, K.MUSTAFA PAŞA, PAŞAKÖŞKÜ

Malatya su kesintisi: MASKİ duyurdu! Battalgazi ve Yeşilyurt'ta sular ne zaman gelecek? - 6. Resim

MALATYA SU KESİNTİSİ

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları son 16 turu rakibi kim oldu? Maç tarihleri netleştiArtaş Holding, Türkiye A Milli Hentbol Takımları ana sponsoru oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2026 EKPSS ne zaman? Başvuru süreci araştırılıyor - Haberler2026 EKPSS ne zaman? Başvuru süreci araştırılıyorFenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu - HaberlerFenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli olduFilenin Sultanları son 16 turu rakibi kim oldu? Maç tarihleri netleşti - HaberlerFilenin Sultanları son 16 turu rakibi kim oldu? Maç tarihleri netleştiSerenay Aktaş hangi dizilerde oynadı? Kariyeri gündeme geldi - HaberlerSerenay Aktaş hangi dizilerde oynadı? Kariyeri gündeme geldiOrdu fındık fiyatları araştırılıyor! 27 Ağustos fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? - HaberlerOrdu fındık fiyatları araştırılıyor! 27 Ağustos fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?Canlı yayın şifresiz! Letonya-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerCanlı yayın şifresiz! Letonya-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sonraki Haber Yükleniyor...