GASKİ su kesintisi! Gaziantep'te bugün sular kesilecek mi?

Güncelleme:
GASKİ su kesintisi! Gaziantep&#039;te bugün sular kesilecek mi?
Haberler

Gaziantep'te 2 gündür su kesintisi yaşanıyor. Gaziantep'teki su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, GASKİ tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, GASKİ su kesintisi! Gaziantep'te bugün sular kesilecek mi? İşte tüm ayrıntılar...

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) şehirde yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Son olarak GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü 16:00 - 26 Ağustos 2025 Salı günü 01:00 saatleri arasında bazı mahallelerde su kesintisi yaşanmıştı. Gaziantep'te bugün sular kesilecek mi? sorusunun cevabı merak ediliyor.

GASKİ su kesintisi! Gaziantep'te bugün sular kesilecek mi? - 1. Resim

GAZİANTEP'TE BUGÜN SULAR KESİLECEK Mİ?

Gaziantep su kesintisi programı bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. GASKİ'nin son duyurularında, 25-26 Ağustos tarihli planlı kesintiler yer alırken, 27 Ağustos'a dair güncel bir duyuru yayınlanmadı. Yani şu an için Gaziantep'te planlı su kesintisi bulunmamaktadır. 

Anlık meydana gelen kesintiler sebebiyle vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından GASKİ'yi takip etmeye başladı. GASKİ, anlık meydana gelen su kesintilerine ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

GASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI

Kaynak: Türkiye Gazetesi

