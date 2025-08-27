ASKİ Ankara su kesintisi 27 Ağustos 2025! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü bakım-onarım ve arıza çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte Ankara su kesintisi programı ve detaylar…

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 27 AĞUSTOS 2025!

Ankara’da ASKİ tarafından planlı ve plansız su kesintileri duyuruldu. 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü bazı ilçelerde bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle şebeke suyunda kesinti uygulanacak.

Keçiören ve Yenimahalle'de 15 saatten fazla sürecek planlı kesinti, birçok mahalleyi etkileyecek. Ayaş ilçesinde ise kısa süreli arıza kaynaklı kesinti yaşanacak.

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ (27 AĞUSTOS 2025)

ASKİ’den yapılan açıklamaya göre Keçiören ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacak. Çalışmalar Etlik Mahallesi Ayvalı Caddesi ile Adnan Yüksel Caddesi köşesinde devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle yapılıyor.

Kesinti Başlangıcı: 27 Ağustos 2025 Çarşamba, saat 09:00

Tahmini Su Veriliş: 28 Ağustos 2025 Perşembe, saat 00:00

Etkilenen Yerler:

Ayvalı Mahallesi (alt kotlar)

Aşağı Eğlence Mahallesi (alt kotlar)

Emrah Mahallesi (alt kotlar)

İncirli Mahallesi (alt kotlar)

Basınevleri Mahallesi (tamamı)

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ (27 AĞUSTOS 2025)

Yenimahalle ilçesinde plansız su kesintisi yaşanıyor. Etlik Mahallesi’ndeki aynı altyapı çalışmaları nedeniyle bölgede su akışı durduruldu.

Kesinti Başlangıcı: 27 Ağustos 2025 Çarşamba, saat 09:00

Tahmini Su Veriliş: 28 Ağustos 2025 Perşembe, saat 00:00

Etkilenen Yerler:

Yeşilevler Mahallesi

Esentepe Mahallesi

Ergenekon Mahallesi

Yunusemre Mahallesi

Yukarı Yahyalar Mahallesi

Özevler Mahallesi

Ostim Mahallesi

Anadolu Mahallesi

Tepealtı Mahallesi

Aşağı Yahyalar Mahallesi

AYAŞ SU KESİNTİSİ (27 AĞUSTOS 2025

Ayaş ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi meydana geldi. Ortabereket Mahallesi’nde içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle geçici kesinti uygulanıyor.

Kesinti Başlangıcı: 27 Ağustos 2025 Çarşamba, saat 10:30

Tahmini Su Veriliş: 27 Ağustos 2025 Çarşamba, saat 13:00

Etkilenen Yerler: Ayaş Ortabereket Mahallesi