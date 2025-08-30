Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
30 Ağustos Ankara'da otobüsler ücretsiz mi?

Güncelleme:
20 Ağustos Cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle Ankara'da toplu taşımanın üretsiz olup olmayacağı vatandaşları gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin açıklama EGO'dan geldi.

Bugün öne çıkan başlıklar arasında "30 Ağustos Ankara'da otobüsler ücretsiz mi?" sorusu yer alıyor. Zafer Bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geliyor.

Resmi tatillerde yer yer uygulanan ücretsiz ulaşım hakkıda 30 Ağustos'ta İstanbul ve İzmir gibi ilçelerde de geçerli oldu. Ankara'da yaşayan vatandaşlar ise otobüslerinin ücretsiz olup olmayacağı sorusunu araştırmaya başladı. 

30 Ağustos Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? - 1. Resim

30 AĞUSTOS ANKARA'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Cumartesi günü Ankara'da otobüsler ücretsizdir. EGO Genel Müdürlüğü bugün Ankara'da metro, otobüs ve ANKARAY'ın ücretsiz olacağını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden"EGO Genel Müdürlüğü’ne ait toplu taşıma araçlarımız (EGO Otobüsleri, METRO ve ANKARAY) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı olan Cumartesi günü ücretsiz hizmet verecek. 06.00 – 23.59 saatleri arasında geçerli olacak uygulama ile vatandaşlarımız rahatça ulaşım sağlayabilecek. 30.08.2025 günü EGO otobüsleri mevcut Cumartesi tarifesine göre çalışmaya devam edecek. Hareket saatleri ve güzergâh bilgilerine EGO CEP’TE mobil uygulamamızdan ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verdi. 

