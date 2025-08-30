Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün Bursa'da otobüsler ücretsiz mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün Bursa&#039;da otobüsler ücretsiz mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumartesi günü yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Genel olarak resmi tatillerde toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi nedeniyle Bursa'da toplu ulaşım hakkında son durum yakından takip ediliyor.

Bugün Bursa'da otobüsler ücretsiz mi? sorusuna cevap aranıyor. Dışarıda seyahat etmeyi planlayan vatandaşların gündeminde toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı vardır.

Bursa Belediyesi tarafından yapılan açıklamayla beraber Bursa'daki ulaşım durumu belli oldu. 

Bugün Bursa'da otobüsler ücretsiz mi? - 1. Resim

BUGÜN BURSA'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün Bursa'da otobüsler ücretsizdir.

30 Ağustos Zafer Bayramının resmi tatil kabul edilmesi sebebiyle BursaRay, Burulaş otobüsleri ve tüm Özel Halk otobüslerinde 30 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden Bursa'da bugün otobüslerin ücretsiz olduğunu şu ifadeleri kullanarak duyurdu;

"Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi için BursaRay, Burulaş otobüsleri ve tüm Özel Halk otobüslerinde 30 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59’a kadar ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi. Ücretsiz uygulamadan yararlanmak için vatandaşların ulaşım kartlarını kullanmaları gerekirken, uygulama kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak."

Bugün Bursa'da otobüsler ücretsiz mi? - 2. Resim

30 AĞUSTOS'TA BURSA'DA OTOBÜSLER BEDAVA MI?

30 Ağustos'ta Bursa'da otobüsler bedavadır. Konuyla ilgili ilk açıklama Bursa Belediyesi'nden geldi. BursaRay, Burulaş otobüsleri ve tüm Özel Halk otobüslerinden 30 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59’a kadar ücret alınmayacağını duyurdu.

