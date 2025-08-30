Bugün Bursa'da otobüsler ücretsiz mi? sorusuna cevap aranıyor. Dışarıda seyahat etmeyi planlayan vatandaşların gündeminde toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı vardır.

Bursa Belediyesi tarafından yapılan açıklamayla beraber Bursa'daki ulaşım durumu belli oldu.

BUGÜN BURSA'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün Bursa'da otobüsler ücretsizdir.

30 Ağustos Zafer Bayramının resmi tatil kabul edilmesi sebebiyle BursaRay, Burulaş otobüsleri ve tüm Özel Halk otobüslerinde 30 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden Bursa'da bugün otobüslerin ücretsiz olduğunu şu ifadeleri kullanarak duyurdu;

"Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi için BursaRay, Burulaş otobüsleri ve tüm Özel Halk otobüslerinde 30 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59’a kadar ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi. Ücretsiz uygulamadan yararlanmak için vatandaşların ulaşım kartlarını kullanmaları gerekirken, uygulama kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak."

