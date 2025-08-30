30 Ağustos ücretsiz İzmir konseri: Bugün İzmir'de konserler nerede, saat kaçta? Sefo, Edis, Ali Altay...

Ücretsiz 30 Ağustos İzmir konserleri araştırılmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sanatçılar ücretsiz verdikleri konserle hayranlarıyla bir araya gelecek. "Bugün İzmir'de konserler nerede, saat kaçta?" sorusu yoğun bir şekilde sorgulatılıyor.

ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS İZMİR KONSERLERİ

94.İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında yapılan Çim Konserleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü sanatçıları İzmirli müzikseverlerle buluşturacak.

Bugün saat 20:00'da Ali Altay, ön performans olarak sahne verecek ve saat 21.15’te Edis konseri verilecek. Destan, 30 Ağustos Cumarteesi günü saat 21:30'da 75. Yıl Parkı'nda, Bornovalılar ise Oğuz Aksaç konseri ve Türk Halk Müziği Korosu eşliğide Aşık Veysel Amfi Tiyatro'da Zafer Bayramı'nı kutlayacak.

Saat 21:00'da ise Atatürk Bandosu Sığacık Kaleiçi'nde sahne alacak. Çiğdem Taştan Gaziemir Festival Alanı'nda saat 20:00'da konser verecek. Buca Hasanağa Bahçesi'nde saat 20:00'da Rumeli Band sahneye çıkacak.

30 AĞUSTOS SEFO KONSERİ SAAT KAÇTA?

Aliağa Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 21:00'da Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Sefo konseri olacaktır.

30 Ağustos'ta yapılacak Sefo konseri ücretsizdir. Bu akşam Sefo binlerce kişiyle birlikte sevilen şarkılarını seslendirecek.