Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 30 Ağustos ücretsiz İzmir konseri: Bugün İzmir'de konserler nerede, saat kaçta? Sefo, Edis, Ali Altay...

30 Ağustos ücretsiz İzmir konseri: Bugün İzmir'de konserler nerede, saat kaçta? Sefo, Edis, Ali Altay...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
30 Ağustos ücretsiz İzmir konseri: Bugün İzmir&#039;de konserler nerede, saat kaçta? Sefo, Edis, Ali Altay...
30 Ağustos, Sefo, Edis, Zafer Bayramı, Destan, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İzmir'de düzenlenen ücretsiz konserler merak konusu oldu. Sefo, Edis ve Ali Altay gibi ülü isimler İzmirliler ile buluşacak. Konserlerin nerede, saat kaçta başlayacağı gündeme geldi. İşte 30 Ağustos İzmir konseri hakkında tüm bilgiler...

Ücretsiz 30 Ağustos İzmir konserleri araştırılmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sanatçılar ücretsiz verdikleri konserle hayranlarıyla bir araya gelecek. "Bugün İzmir'de konserler nerede, saat kaçta?" sorusu yoğun bir şekilde sorgulatılıyor.

30 Ağustos ücretsiz İzmir konseri: Bugün İzmir'de konserler nerede, saat kaçta? Sefo, Edis, Ali Altay... - 1. Resim

ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS İZMİR KONSERLERİ

94.İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında yapılan Çim Konserleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü sanatçıları İzmirli müzikseverlerle buluşturacak.

Bugün saat 20:00'da Ali Altay, ön performans olarak sahne verecek ve saat 21.15’te Edis konseri verilecek. Destan, 30 Ağustos Cumarteesi günü saat 21:30'da 75. Yıl Parkı'nda,  Bornovalılar ise Oğuz Aksaç konseri ve Türk Halk Müziği Korosu eşliğide Aşık Veysel Amfi Tiyatro'da Zafer Bayramı'nı kutlayacak.

Saat 21:00'da ise Atatürk Bandosu Sığacık Kaleiçi'nde sahne alacak. Çiğdem Taştan Gaziemir Festival Alanı'nda saat 20:00'da konser verecek. Buca Hasanağa Bahçesi'nde saat 20:00'da Rumeli Band sahneye çıkacak.

30 Ağustos ücretsiz İzmir konseri: Bugün İzmir'de konserler nerede, saat kaçta? Sefo, Edis, Ali Altay... - 2. Resim

30 AĞUSTOS SEFO KONSERİ SAAT KAÇTA?

Aliağa Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 21:00'da Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Sefo konseri olacaktır. 

30 Ağustos'ta yapılacak Sefo konseri ücretsizdir. Bu akşam Sefo binlerce kişiyle birlikte sevilen şarkılarını seslendirecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rusya’nın ikmal hatları çöktü! Ukrayna kendi silahıyla vurduKuruluş Osman’a sürpriz isim! Şükrü Özyıldız kadroda, rolü belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün hangi maçlar var? 30 Ağustos Cumartesi maç programı - HaberlerBugün hangi maçlar var? 30 Ağustos Cumartesi maç programıTeknofest Mavi Vatan etkinliğine nasıl gidilir? Seans saatleri ve giriş detayları... - HaberlerTeknofest Mavi Vatan etkinliğine nasıl gidilir? Seans saatleri ve giriş detayları...30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo, PTT ve MNG Kargo çalışma günleri - Haberler30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo, PTT ve MNG Kargo çalışma günleri30 Ağustos Antalya konseri 2025! Antalya'da konserler saat kaçta başlayacak? Bugün Emre Aydın, Kolpa sahnede! - Haberler30 Ağustos Antalya konseri 2025! Antalya'da konserler saat kaçta başlayacak? Bugün Emre Aydın, Kolpa sahnede!30 Ağustos Ankara etkinlikleri: 30 Ağustos Ankara'da kimin konseri var? Ceza, Can Bonomo, Zeynep Bastık... - Haberler30 Ağustos Ankara etkinlikleri: 30 Ağustos Ankara'da kimin konseri var? Ceza, Can Bonomo, Zeynep Bastık...30 Ağustos Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? - Haberler30 Ağustos Ankara'da otobüsler ücretsiz mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...