30 Ağustos Antalya konseri 2025! Antalya'da konserler saat kaçta başlayacak? Bugün Emre Aydın, Kolpa sahnede!

30 Ağustos Cumartesi günü Antalya'da birçok ünlü isimler sahne alacak. Emre Aydın ve Kolpa gibi popüler sanatçılar bugün Antalya'da konser verecek. Bu kapsamda konserlerin saat kaçta bağlayacağı araştırılıyor.

30 Ağustos 2025'te Antalya'da düzenlenecek Emre Aydın ve Kolpa konseri, müzikseverler tarafından araştırılıyor.

Peki, "Antalya'da konserler saat kaçta başlayacak?" Antalya'daki Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alacak sanatçının konser saati ve program detaylar belli oldu .

30 Ağustos Antalya konseri 2025! Antalya'da konserler saat kaçta başlayacak? Bugün Emre Aydın, Kolpa sahnede! - 1. Resim

BUGÜN ANTALYA'DA KONSERLER SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? 

Bugün Antalya'nın Alanya ilçesinde 21:00'da Emre Aydın konseri yine aynı saatte Gazipaşa'da ise Kolpa konseri gerçekleşecektir.

30 Ağustos Antalya konseri 2025! Antalya'da konserler saat kaçta başlayacak? Bugün Emre Aydın, Kolpa sahnede! - 2. Resim

30 AĞUSTOS ANTALYA EMRE AYDIN KONSERİ

Alanya Belediyesi tarafından yapılan duyuruyla beraber,  30 Ağustos'ta Emre Aydın konseri gerçekleştirilecektir. Etkinlikler 19:30'da Atatürk Anıtı önünde başlayacak. 20:00'da Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı yürüyüşü düzenlenecek. Ardından 21:00'da Eski Belediye Sarayı'ın arkasında konser verilecektir.

30 Ağustos Antalya konseri 2025! Antalya'da konserler saat kaçta başlayacak? Bugün Emre Aydın, Kolpa sahnede! - 3. Resim

30 AĞUSTOS ANTALYA KOLPA KONSERİ

Gazipaşa Belediyesi'nin duyurusuna göre, 30 Ağustos Cumartesi günü 21:00'da Selinus sahilinde Kolpa konser verecektir. 

