30 Ağustos Ankara konserleri: 30 Ağustos Ankara'da kimin konseri var? Ceza, Can Bonomo, Zeynep Bastık...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
30 Ağustos Ankara konserleri, etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından detaylar duyuruldu. Bu yıl da 30 Ağustos etkinlikleri Ankaralılara eğlenceli anlar yaşatacak. Dönemin popüler sanatçıları konserde sevenleriyle bir araya gelecek.

30 Ağustos Ankara konseri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ücretsiz ücretsiz konser ve etkinlikler düzenlenecek. Peki,  30 Ağustos Ankara'da kimin konseri var? İşte, İşte, 30 Ağustos 2025 konser takvimi.....

30 Ağustos Ankara konserleri: 30 Ağustos Ankara'da kimin konseri var? Ceza, Can Bonomo, Zeynep Bastık... - 1. Resim

30 AĞUSTOS ANKARA'DA KİMİN KONSERİ VAR?

Etkinlikler kapsamında Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda sahne alacak sanatçılar belli oldu. 29 Ağustos’ta Can Bonomo, 30 Ağustos’ta Zeynep Bastık konser verecek. Tüm konserlerin saat 20.00’de başlayacağı duyuruldu.

30 Ağustos Ankara konserleri: 30 Ağustos Ankara'da kimin konseri var? Ceza, Can Bonomo, Zeynep Bastık... - 2. Resim

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şu an için 30 Ağustos'a özel etkinlik programı hakkında bilgi verilmedi. Ancak Etimesgut ve Keçiören Belediyeleri etkinlik takvimini paylaştı.

30 Ağustos Ankara konserleri: 30 Ağustos Ankara'da kimin konseri var? Ceza, Can Bonomo, Zeynep Bastık... - 3. Resim

Keçiören Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kalaba Kent Meydanı’nda ücretsiz etkinlik düzenleyecek. Buna göre, saat 20:00'da Keçiören'de ceza konseri olacaktır.

