Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler 2025! Manifest, Zeynep Bastık ve daha fazlası...

30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler 2025! Manifest, Zeynep Bastık ve daha fazlası...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler 2025! Manifest, Zeynep Bastık ve daha fazlası...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, Türkiye genelinde coşkuyla kutlanırken ücretsiz konserler ve etkinlikler vatandaşları bir araya getirecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler 2025 yılında da devam ediyor. Manifest, Zeynep Bastık, Can Bonomo ve daha fazlası ücretsiz konserlerle dinleyicileriyle buluşacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı, 2025 yılında da birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı ücretsiz konserlerle kutlanacak. Özellikle son dönemde popüler olan kız grubu 'Manifest'in ücretsiz konseri ne zaman, nerede' merak edilirken 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler 2025 yılı için belli oldu.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÜCRETSİZ KONSERLER 2025!

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, Türkiye’nin dört bir yanında ücretsiz konserler ve etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. 

İstanbul'da 30 Ağustos Cumartesi günü 21.00'de Tarihi Beykoz Çayırı'nda Kubat konseri gerçekleşecek. 

Sultangazi'de ise 29 Ağustos Cuma günü 21.00'de Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda Oğuzhan Koç konseri verilecek. 

İstanbul’da, belediyelerin düzenlediği etkinlikler arasında Beşiktaş, Beylikdüzü ve Üsküdar gibi ilçelerde etkinlikler ve konserler düzenlenecek. 

30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler 2025! Manifest, Zeynep Bastık ve daha fazlası... - 1. Resim

Ankara Etimesgut'ta ise 28-30 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz konserler serisi yaşanacak.

28 Ağustos 2025 / 20:00 HeyBenSena

28 Ağustos 2025 / 21:00 Manifest

29 Ağustos 2025 / 20:00 Can Bonomo

30 Ağustos 2025 / 20:00 Zeynep Bastık

Türk beyleri kent meydanında sahne alacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler 2025! Manifest, Zeynep Bastık ve daha fazlası... - 2. Resim

MANIFEST ÜCRETSİZ KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Manifest grubu, 2025 Zafer Bayramı kapsamında Ankara’da ücretsiz bir konser verecek. Etimesgut Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte Manifest 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00’de Türk Beyleri Kent Meydanı’nda sahne alacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bursa su kesintisi: 26 Ağustos Bursa'nın hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? BUSKİ listeyi paylaştıAvustralya'da polise silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa su kesintisi: 26 Ağustos Bursa'nın hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? BUSKİ listeyi paylaştı - HaberlerBursa su kesintisi: 26 Ağustos Bursa'nın hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? BUSKİ listeyi paylaştıYemekteyiz Mahmut Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz 4. yarışmacısı merak uyandırdı! - HaberlerYemekteyiz Mahmut Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz 4. yarışmacısı merak uyandırdı!MESKİ su kesinti listesi! Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Erdemli, Silifke, Toroslar, Yenişehir su kesintisi sorgulama... - HaberlerMESKİ su kesinti listesi! Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Erdemli, Silifke, Toroslar, Yenişehir su kesintisi sorgulama...30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? - Haberler30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?Yemekteyiz Merve Afacan kimdir, kaç yaşında? 3. gün yarışmacısı Merve'nin hayatı gündemde! - HaberlerYemekteyiz Merve Afacan kimdir, kaç yaşında? 3. gün yarışmacısı Merve'nin hayatı gündemde!ASKİ su kesintisi listesi paylaşıldı! 26 Ağustos Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerASKİ su kesintisi listesi paylaşıldı! 26 Ağustos Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...