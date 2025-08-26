30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler 2025! Manifest, Zeynep Bastık ve daha fazlası...

30 Ağustos Zafer Bayramı, 2025 yılında da birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı ücretsiz konserlerle kutlanacak. Özellikle son dönemde popüler olan kız grubu 'Manifest'in ücretsiz konseri ne zaman, nerede' merak edilirken 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler 2025 yılı için belli oldu.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÜCRETSİZ KONSERLER 2025!

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, Türkiye’nin dört bir yanında ücretsiz konserler ve etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.

İstanbul'da 30 Ağustos Cumartesi günü 21.00'de Tarihi Beykoz Çayırı'nda Kubat konseri gerçekleşecek.

Sultangazi'de ise 29 Ağustos Cuma günü 21.00'de Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda Oğuzhan Koç konseri verilecek.

İstanbul’da, belediyelerin düzenlediği etkinlikler arasında Beşiktaş, Beylikdüzü ve Üsküdar gibi ilçelerde etkinlikler ve konserler düzenlenecek.

Ankara Etimesgut'ta ise 28-30 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz konserler serisi yaşanacak.

28 Ağustos 2025 / 20:00 HeyBenSena

28 Ağustos 2025 / 21:00 Manifest

29 Ağustos 2025 / 20:00 Can Bonomo

30 Ağustos 2025 / 20:00 Zeynep Bastık

Türk beyleri kent meydanında sahne alacak.

MANIFEST ÜCRETSİZ KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Manifest grubu, 2025 Zafer Bayramı kapsamında Ankara’da ücretsiz bir konser verecek. Etimesgut Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte Manifest 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00’de Türk Beyleri Kent Meydanı’nda sahne alacak.