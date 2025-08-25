Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 30 Ağustos'ta İZBAN ücretsiz mi? Erdoğan imzaladı, Başkentray, Marmaray...

30 Ağustos'ta İZBAN ücretsiz mi? Erdoğan imzaladı, Başkentray, Marmaray...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
30 Ağustos&#039;ta İZBAN ücretsiz mi? Erdoğan imzaladı, Başkentray, Marmaray...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tatillerde toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kala beklenen açıklama geldi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki 30 Ağustos'ta İZBAN ücretsiz mi? İşte bedava olacak o hatlar...

Milli ve dini bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet veriyor. 30 Ağustos'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu kullanacak vatandaşlar buna göre hareket edecek. Peki 30 Ağustos'ta İzban bedava mı, Marmaray ücretsiz mi? Son karar Resmi Gazete'de yayımlandı, işte detaylar... 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olacak toplu ulaşım hizmetleri belli oldu.

İŞTE 30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ OLACAK ULAŞIM HİZMETLERİ

Resmi Gazete'de yer alan karara göre 30 Ağustos'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bugün hangi maçlar var? 25 Ağustos 2025 günün maç programıBu yıl hamsi mi çok olacak palamut mu? Av yasağı kalkıyor, işte bolluk yaşanacak balıklar 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün hangi maçlar var? 25 Ağustos 2025 günün maç programı - HaberlerBugün hangi maçlar var? 25 Ağustos 2025 günün maç programıDesire Doue öldü mü? - HaberlerDesire Doue öldü mü?Mario Lemina neden yok, sakat mı? - HaberlerMario Lemina neden yok, sakat mı?TEM'de kaza son dakika! Ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu mu? - HaberlerTEM'de kaza son dakika! Ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu mu?Fidan Gül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yasak aşk nikah masasında bitti, cezaevinde evlendi - HaberlerFidan Gül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yasak aşk nikah masasında bitti, cezaevinde evlendiKurasız hac var mı? Açıklamalar peş peşe geldi, Bakanlık harekete geçti - HaberlerKurasız hac var mı? Açıklamalar peş peşe geldi, Bakanlık harekete geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...