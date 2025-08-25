30 Ağustos'ta İZBAN ücretsiz mi? Erdoğan imzaladı, Başkentray, Marmaray...

Milli ve dini bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet veriyor. 30 Ağustos'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu kullanacak vatandaşlar buna göre hareket edecek. Peki 30 Ağustos'ta İzban bedava mı, Marmaray ücretsiz mi? Son karar Resmi Gazete'de yayımlandı, işte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olacak toplu ulaşım hizmetleri belli oldu.

İŞTE 30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ OLACAK ULAŞIM HİZMETLERİ

Resmi Gazete'de yer alan karara göre 30 Ağustos'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferleri ücretsiz olacak.