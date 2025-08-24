Süper Lig maçının biletleri herkese ücretsiz oldu

Süper Lig’in 3. haftasında Eyüpspor, kendi sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. Maç öncesi taraftarları sevindirecek bir haber geldi. Eyüpspor yönetimi, karşılaşma biletlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Kulüp yetkilileri, bu sürpriz hamleyle taraftarları stada çekmeyi ve coşkulu bir atmosfer olmasının hedeflediklerini belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarın saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağımız Corendon Alanyaspor maçına tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz.

Tüm biletler Kulübümüz tarafından ücreti ödenerek satın alınmıştır ve taraftarlarımız Pasolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ÜCRETSİZ olarak temin edebilmektedir. Ev sahibine ayrılan biletleri, Corendon Alanyaspor Pasolig kartına sahip taraftarlar hariç tüm futbol severler ücretsiz olarak alabilirler.

İkas Eyüpspor'un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, yarın stadyuma bir ve birlik olmaya çağırıyoruz!

Haydi Semt-i Mukaddes, sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında sahada ol!"