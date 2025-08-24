Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor'dan mükemmel başlangıç! 3 maçta 9 puan!

Trabzonspor'dan mükemmel başlangıç! 3 maçta 9 puan!

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;dan mükemmel başlangıç! 3 maçta 9 puan!
Spor Haberleri  / HABER MERKEZİ

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor karşılaştı. Trabzonspor Savic'in golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bordo Mavililer 3 maç sonunda 9 puanla liderliğe yükseldi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yendi.

49. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında direk yakınından Güray Vural'ın dokunduğu top üsten auta gitti.

56. dakikada Kaluzinski'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.

63. dakikada Kaluzinski'nin aşırtma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere gönderdi.

76. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, Visca'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.

85. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Giannetti'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

 

Kaynak: HABER MERKEZİ

