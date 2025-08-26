30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olan Zafer Bayramı, her yıl coşkuyla kutlanırken 2025’te 30 Ağustos’un tatil durumu planlamalar için gündemde.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye’de “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor.

2025 yılında da bu gelenek değişmeyecek ve 30 Ağustos Cumartesi günü resmi tatil olacak. Kamu kurumları, bankalar, noterler ve birçok özel sektör işletmesi kapalı olacak.

1922 yılında Dumlupınar’da kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi nedeniyle kabul edilen Zafer Bayramı, bu senede çeşitli anma törenleriyle kutlanacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı, cumartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle ekstra bir iş günü tatili sağlamıyor.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos 2025, Zafer Bayramı öncesi olmasına rağmen resmi tatil veya yarım gün tatil kapsamında kabul edilmiyor. Tam gün mesai devam edecek. Hem kamu kurumları hem de özel sektörde çalışanlar için 29 Ağustos Cuma günü normal bir iş günü olarak değerlendirilecek.