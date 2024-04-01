31 Mart 2024 seçimlerine katılım oranı kaç oldu?

Seçimdeki katılım oranı 2024 yüzde kaç, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlere katılım oranı merak konusu oldu. AK Parti ve CHP kaç Büyükşehir'i aldı?

31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİNE KATILIM ORANI KAÇ?

Vatandaşlar, seçime katılım oranını merak ediyor. YSK Başkanı Yener seçime katılım oranının yüzde 78,11 olduğunu açıkladı. CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, YRP 1 büyükşehir kazandı. CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, YRP 2, BBP ve İYİ Parti de 1'er belediye başkanlığı kazandı.