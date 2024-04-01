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31 Mart 2024 seçimlerine katılım oranı kaç oldu?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
31 Mart 2024 seçimlerine katılım oranı kaç oldu?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 seçimleri geride kaldı. Türkiye adeta bir demokrasi şöleni ile sandık başına gitti. Seçimler sorunsuz tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Ahmet Yener, seçime katılım oranını duyurdu. Peki, 31 Mart 2024 seçimlerine katılım oranı kaç oldu? Seçime kaç kişi katılım sağladı? İşte detaylar...

Seçimdeki katılım oranı 2024 yüzde kaç, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlere katılım oranı merak konusu oldu. AK Parti ve CHP kaç Büyükşehir'i aldı? 
31 Mart 2024 seçimlerine katılım oranı kaç oldu? - 1. Resim

31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİNE KATILIM ORANI KAÇ?

Vatandaşlar, seçime katılım oranını merak ediyor. YSK Başkanı Yener seçime katılım oranının yüzde 78,11 olduğunu açıkladı. CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, YRP 1 büyükşehir kazandı. CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, YRP 2, BBP ve İYİ Parti de 1'er  belediye başkanlığı kazandı. 

Yener, "Seçimler sorunsuz tamamlandı. Kesin sonuçların ilanı ile birlikte internet sitemizde ıslak imzalı tutanaklar vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır" ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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