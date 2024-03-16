32 ilde oy verme saati değişti! İşte o iller ve seçim takvimi

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Hakkari ve 32 ilde oy verme saati öne çekildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çektiğini duyurdu. 32 ilde 07.00-16.00, diğer illerde 08.00-17.00 olacak. Peki, oy verme saati değişen iller hangileri? 2024 yerel seçim takvimi nasıl işleyecek? Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, bitiyor?

Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek. 21 Mart Perşembe günü propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak. Seçim propagandası 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, 34 parti yarışacak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok adayın yarıştığı belediye olacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çektiğini duyurdu. Peki, Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, bitiyor? Belediye seçimlerine dair tüm merak edilenler haberimizde.

OY VERME SAATİ DEĞİŞEN 32 İL

YSK, 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekti. Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ile Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Diğer illerde oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak.