Hatay son seçim anketi 2024! Hatay yerel seçim anketinde AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk yüzde 48,4 ile birinci

2024 yerel seçimler için son anketler ne diyor, sorusu araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala anket çalışmaları da hız kazandı. Hatay'da son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Hatay büyükşehir belediyesibi hangi parti kazanacak? Hatay için son anketler ne diyor? İşte Hatay'da yerel seçim anketi 2024.

Hatay'da seçmenin nabzını ölçen ADA Araştırma anket sonuçlarını açıkladı. 2024 yerel seçimleri son seçim anketleri ne diyor, sorusu hız kazandı. Seçime günler kala son anket sonuçları seçmenler tarafından sorgulanıyor. Peki, son Hatay anketi ne diyor? İşte Hatay 2024 yerel seçim anket sonuçları...

HATAY SON SEÇİM ANKETİ 2024!

Yerel seçimlere sayılı günler kala ADA Araştırma şirketi, Hatay için yapılan yerel yönetimler araştırmasının sonuçlarını paylaştı. ADA Araştırma’nın Hatay'da 1-5 Mart tarihleri arasında bin 1500 katılımcı ile gerçekleştirdiği çalışmanın sonucu belli oldu.

Ada Araştırma, katılımcılara "Bu pazar bir yerel seçim olsa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.

HATAY'DA KİM ÖNDE?

ADA Araştırma'nın 1-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği Hatay anketi sonuçlarına göre, AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 48,4 oy oranı ile en önde. CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 32,1'lik oy oranıyla ikinci sıraya yerleşirken, TİP adayı Gökhan Zan ise yüzde 7,4'lik oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. İYİ Parti Nusret Cömert yüzde 4,9 oy aldı.