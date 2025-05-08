3391 kilometre oyuncuları kimler? Gençlerin favori filmi ekranlara taşındı

3391 Kilometre ilk kez televizyon ekranlarında izleyicileriyle bir araya geldi. Beyaz Alkoç'un kitabından uyarlanan film bu akşam ATV'de yayınlandı. 2024 yılında vizyona giren 3391 Kilometrenin oyuncu kadrosu merak edilip araştırılıyor.

Deniz Enyüksek'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosu Beyza Alkoç ve Fulya Özcan' aittir. Dram ve romantik temalı yapım ilk ATV ekranlarında yayınlandı.

3391 KİLOMETRE OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak'ın paylaştığı film 2024 yılında vizyona girdi. Beyza Alkoç'un kitabından uyarlanan yapım, büyük bir beğeni topladı.

3391 kilometre oyuncuları ve karakterleri şunlardır;

Derya Pınar Ak - İzmir Ahmet Haktan Zavlak - Ege Cavit Çetin Güner - Ali Murat Danacı - Birkan Ogün Kaptanoğlu - Mustafa Gülin İyigün - Zeynep

3391 KİLOMETRE FİLMİ KONUSU NE?

3391 Kilometre, birbirlerinden uzak yerlerde yaşamalarına rağmen, sevginin gücünü iliklerine kadar hisseden iki gencin aşk hikayesini anlatıyor.

Adını yaşadığı kentten alan İzmir 18 yaşında güzel bir genç kızdır. Bir gecede aldığı mesajla birlikte Ege hayatının merkezi haline gelecektir.

Sosyal medya üzerinden tanışan çift, mesajlaştıkça birbirine iyi geldiklerini ve hayatlarına dokunduklarını fark eder ve hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Gece gündüz konuşan İzmir ve Ege aralarındaki uzak mesafenin aşka engel olmadığını anlar.