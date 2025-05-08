Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kanal 7 Hint dizileri neden yok? Yayın akışında yer almadı

Kanal 7 Hint dizileri neden yok? Yayın akışında yer almadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kanal 7 Hint dizileri neden yok? Yayın akışında yer almadı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7 Mayıs'ta Kanal 7'de yayınlanan birçok Hint dizisi gün içinde ekrana gelmedi ve yayın akışında değişiklik olduğu görüldü. Yayın akışını kontrol eden izleyiciler Hint dizilerinin kaldırıldığını fark etti. Kanal 7 Hint dizileri neden yok araştırılıyor.

Türkiye'de Hint dizilerini yayınlayan Kanal 7, geniş bir izleyici kitlesine sahip. Ancak kanalın yayın akışında Hint dizileri yer almadı. Pek çok izleyici şaşırtan kararın nedeni merak ediliyor. 

KANAL 7 HİNT DİZİLERİ NEDEN YOK?

Kanal 7'nin 7 Mayıs tarihli yayın akışında, yıllardır sabit bir yer edinen Hint dizilerinin eksikliği fark edildi. Önümüzdeki günlerdeki yayın akışını da kontrol eden seyirci, Hint dizilerinin akışta yer almadığını fark etti. 

Kanal 7 Hint dizileri neden yok? Yayın akışında yer almadı - 1. Resim

Normalde, Adına Aşk Diyorlar, Masum ve Seni Severken dizilerinin olduğu akışın yerine farklı dizilerin tekrar bölümlerinin yer aldığı görüldü. İzleyiciler, dizilerin kaldırılmasını sosyal medyaya taşırken konu hakkında kanaldan resmi bir açıklama yapılmadı. Dizilerin tamamen kaldırıldığı mı yoksa geçici bir program değişikliği mi olduğu henüz netleşmedi. 

Kanal 7 Hint dizileri neden yok? Yayın akışında yer almadı - 2. Resim

KANAL 7 HİNT DİZİLERİ YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Hint dizilerinin yayından kaldırılıp kaldırılmadığı henüz netlik kazanmadı. Ancak yayın akışındaki değişiklik ve devam programların yerine başka dizilerin eklenmesi nedeniyle yayından kaldırıldı olarak yorumlanıyor. 

Kanal 7 Hint dizileri neden yok? Yayın akışında yer almadı - 3. Resim

Kanal 7'nin bu haftaki yayın akışında Hint dizilerinin yer almadığı görüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

15 yaşındaki çocukların 'merakı' sonlarını getirdi: Kocaeli bu olayı konuşuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor Galatasaray maçı hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan'un istatistikleri, Trabzon Galatasaray karnesi gündemde! - HaberlerTrabzonspor Galatasaray maçı hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan'un istatistikleri, Trabzon Galatasaray karnesi gündemde!Eşref Rüya Youtube'da neden yok? Eşref Rüya 7. bölüm nereden izlenir? - HaberlerEşref Rüya Youtube'da neden yok? Eşref Rüya 7. bölüm nereden izlenir?Beyin tümörü testi: Sadece 30 saniyenizi ayırın! - HaberlerBeyin tümörü testi: Sadece 30 saniyenizi ayırın!MEB AGS başvuruları başladı: 2025 AGS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?  - HaberlerMEB AGS başvuruları başladı: 2025 AGS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? Mali Müşavirlere yeşil pasaport verilecek mi? Kanun teklifi için ilk adım atıldı - HaberlerMali Müşavirlere yeşil pasaport verilecek mi? Kanun teklifi için ilk adım atıldıBir kaşıkla gün boyu tok kalın: Sofraların vazgeçilmezi tahin - HaberlerBir kaşıkla gün boyu tok kalın: Sofraların vazgeçilmezi tahin
Sonraki Haber Yükleniyor...