Kanal 7 Hint dizileri neden yok? Yayın akışında yer almadı

7 Mayıs'ta Kanal 7'de yayınlanan birçok Hint dizisi gün içinde ekrana gelmedi ve yayın akışında değişiklik olduğu görüldü. Yayın akışını kontrol eden izleyiciler Hint dizilerinin kaldırıldığını fark etti. Kanal 7 Hint dizileri neden yok araştırılıyor.

Türkiye'de Hint dizilerini yayınlayan Kanal 7, geniş bir izleyici kitlesine sahip. Ancak kanalın yayın akışında Hint dizileri yer almadı. Pek çok izleyici şaşırtan kararın nedeni merak ediliyor.

KANAL 7 HİNT DİZİLERİ NEDEN YOK?

Kanal 7'nin 7 Mayıs tarihli yayın akışında, yıllardır sabit bir yer edinen Hint dizilerinin eksikliği fark edildi. Önümüzdeki günlerdeki yayın akışını da kontrol eden seyirci, Hint dizilerinin akışta yer almadığını fark etti.

Normalde, Adına Aşk Diyorlar, Masum ve Seni Severken dizilerinin olduğu akışın yerine farklı dizilerin tekrar bölümlerinin yer aldığı görüldü. İzleyiciler, dizilerin kaldırılmasını sosyal medyaya taşırken konu hakkında kanaldan resmi bir açıklama yapılmadı. Dizilerin tamamen kaldırıldığı mı yoksa geçici bir program değişikliği mi olduğu henüz netleşmedi.

KANAL 7 HİNT DİZİLERİ YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Hint dizilerinin yayından kaldırılıp kaldırılmadığı henüz netlik kazanmadı. Ancak yayın akışındaki değişiklik ve devam programların yerine başka dizilerin eklenmesi nedeniyle yayından kaldırıldı olarak yorumlanıyor.

Kanal 7'nin bu haftaki yayın akışında Hint dizilerinin yer almadığı görüldü.