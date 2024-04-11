6 Gün Orucu başladı! Şevval ayı 10 Nisan Çarşamba günü başladı 8 Mayıs'ta sona erecek

2024 Şevval hangi ay, sorusuna cevap aranıyor. Şevval ayı, Ramazan ayından hemen sonra gelen ve ibadetlerle dolu bir dönemdir. Peki, Şevval ayı ne zaman 2024? Şevval ayı hangi tarihte başlayacak? 6 gün orucu başladı mı 2024? Şevval orucu ne zaman başlar? Tüm merak edilenler haberimizde...

Ramazan ayının bitimiyle birlikte Şevval ayının ne zaman başladığı ve kaç gün oruç tutulduğu merak konusu oldu. Peki, 2024 Şevval ayının ilk günü ne zaman? Şevval orucu ne zaman başlar? Şevval orucu kaç gün tutulur?

2024 ŞEVVAL HANGİ AY?

Bu yıl, Şevval ayı 10 Nisan Çarşamba günü başlamış ve 8 Mayıs'ta sona erecektir. Şevval ayının başlangıcı, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kabul edilir. Ancak dinimizde, Ramazan Bayramı'nın ilk üç günü oruç tutmanın mekruh olduğu belirtilmektedir. Bu yüzden 6 günlük şevval orucu bayramdan sonra tutulur.

Ramazan sonrası Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Şevval ayında tutulan 6 gün oruç, şevval ayı içerisinde hangi gün olursa olsun tutulabilir. Bu ayda 30 gün içinde altı gün oruç tutulur.

6 GÜN ORUCU

Şevval oruçları için bayramın ilk günü geçmelidir. Her sene Hicri takvimin 10. ayında şevval ayı başlar ve oruç tutmak isteyenler niyetlenip oruca başlar. Şevval orucunu tutmak için 6 gün oruç yeterlidir. 6 günü peş peşe tutmak zorunluluğu yoktur.

ŞEVVAL AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Altı gün orucu tutarken kazaya da niyet ederseniz hem kazanız ödenmiş olur, hem de Şevval ayında oruç tutma sevabına kavuşmuş olursunuz. "Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucu tutmaya" şeklinde niyet edebilir; Şevval ayında kaza orucu tutacaksanız; "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ayında tutamadığım orucumun kazasını tutmaya" diye devam edebilirsiniz.

ŞEVVAL ORUCUNA İMSAKTAN SONRA NİYET EDİLİR Mİ?

İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.