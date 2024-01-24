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    Cansız bedeni kıyıya vuran Merve Şevval'in babası: Rabbim ona bir mezar nasip etti

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birisinin 16 gündür kayıp olan Merve Şevval Elmas'a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Genç kızın ailesi dün kızlarının cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı. Bugün Merve Şevval son yolculuğuna uğurlanırken acılı baba "Tesellimiz var çok şükür. 20 gündür arıyorduk, Rabbim ona bir mezar nasip etti." ifadeleriyle duygularını anlattı. 

    Cansız bedeni kıyıya vuran Merve Şevval&#039;in babası: Rabbim ona bir mezar nasip etti
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya, son günlerde kıyıya vuran cansız bedenlerle panik ve korku içinde. Bir hafta içinde 8 cansız beden kıyıya vurdu. Polis ekipleri ve sahil güvenlik hem karada hem denizde 24 saat devriye gezerken cansız bedenlerden birisinin 16 gün önce kaybolan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olduğu öğrenildi. 

    Üniversite Öğrencisi Merve Şevval Elmas için bugün Fatih’te cenaze töreni düzenlendi. Merve Şevval Elmas’ın cenazesine Babası Osman Elmas, ailesi, yakınları katıldı. Fatih Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Elmas’ın cenazesi Kayabaşı Mezarlığına defnedildi.

    Cansız bedeni kıyıya vuran Merve Şevval'in babası: Rabbim ona bir mezar nasip etti

    'RABBİM BİR MEZAR NASİP ETTİ'

    Cenazede gazetecilere konuşan Baba Osman Elmas, “Tesellimiz var çok şükür. 20 gündür arıyorduk, Rabbim ona bir mezar nasip etti. Duamızı yapacağız. Aramalarımız istediğimiz neticede de olmasa çok şükür bulduk. Allah razı olsun. Bütün emeği geçen herkese teşekkür ederim devletimize ve milletimize. Allah razı olsun” dedi.

    Cansız bedeni kıyıya vuran Merve Şevval'in babası: Rabbim ona bir mezar nasip etti

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Antalya
    Haberler > Gündem > Cansız bedeni kıyıya vuran Merve Şevval'in babası: Rabbim ona bir mezar nasip etti
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