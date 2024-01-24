Cansız bedeni kıyıya vuran Merve Şevval'in babası: Rabbim ona bir mezar nasip etti

24 Ocak 2024 16:40 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 16:45

Antalya, son günlerde kıyıya vuran cansız bedenlerle panik ve korku içinde. Bir hafta içinde 8 cansız beden kıyıya vurdu. Polis ekipleri ve sahil güvenlik hem karada hem denizde 24 saat devriye gezerken cansız bedenlerden birisinin 16 gün önce kaybolan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olduğu öğrenildi.

Üniversite Öğrencisi Merve Şevval Elmas için bugün Fatih’te cenaze töreni düzenlendi. Merve Şevval Elmas’ın cenazesine Babası Osman Elmas, ailesi, yakınları katıldı. Fatih Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Elmas’ın cenazesi Kayabaşı Mezarlığına defnedildi.

'RABBİM BİR MEZAR NASİP ETTİ'

Cenazede gazetecilere konuşan Baba Osman Elmas, “Tesellimiz var çok şükür. 20 gündür arıyorduk, Rabbim ona bir mezar nasip etti. Duamızı yapacağız. Aramalarımız istediğimiz neticede de olmasa çok şükür bulduk. Allah razı olsun. Bütün emeği geçen herkese teşekkür ederim devletimize ve milletimize. Allah razı olsun” dedi.