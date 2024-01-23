24 saat nöbet başladı: Antalya sahilinde 'ceset' devriyesi

23 Ocak 2024 13:50 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 14:09

Antalya, son bir haftadır kıyıya vuran cansız bedenler nedeniyle diken üstünde. Sahilde ortaya çıkan sekiz cesedin korku ve paniğe neden olmasıyla polis ekipleri 'kıyı nöbetine' başladı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye, Belek ve Boğazkent sahillerinde kontroller yapıyor. Polis ekipleri 3 mahallenin yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde belirli aralıklarla devriye görevi yürütüyor.

SAHİL GÜVENLİK DENİZDE, POLİSLER KARADA NÖBETTE

Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de aralıklarla denizde kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, gazetecilere, "Gerçekten çok üzücü bir durum. İnsan olarak çok üzülüyoruz. Sahil güvenlik ekipleri denizden, polis ekipleri de karada devriye geziyor. İnşallah başka cansız beden sahile vurmaz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Manavgat ilçesinin Çenger Mahallesi'ndeki sahilde 17 Ocak'ta başı ve bir kolu, bir gün sonra da Alanya ilçesinin Konaklı Mahallesi sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulunmuştu.

Manavgat'ın Çenger ve Denizkent mahallelerinde 20 Ocak'ta cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset, Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi'nde de genç bir kadına ait olduğu tespit edilen ceset kıyıya vurmuştu.

Önceki gün Aksu ilçesinde sahilde bir, dün de Serik'in Kadriye Mahallesi sahilinde 500 metre aralıklarla 2 ceset daha bulunmuştu.

Serik ilçesinde bulunan cesetlerden birinin, 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olduğu belirlenmişti.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu bildirilmişti.

'KAYIP TEKNE' ŞÜPHESİ

Açıklamada, 11 Aralık 2023'te Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği ve sonrasında bağlantının kesildiği belirtilerek, bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimalinin değerlendirildiği kaydedilmişti.

İL EMNİYET MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de son dönemde ülke gündeminde yer alan ve 1 haftada 8 cesedin Antalya sahillerine vurması konusunda açıklamalarda bulundu.

Antalya Valiliğininin açıklamasını hatırlatan Çevik, 2,5-3 ay önce Lübnan’da bir gemiye 80-90 kadar Suriyelinin bindiğini, Akdeniz açıklarına ilerleyen gemiden haber alınamadığını ve battığı yönünde değerlendirmeler olduğunu söyledi. Bu değerlendirmeden yola çıkarak hava muhalefeti, akıntı gibi sebeplerden dolayı Antalya kıyılarına vurduğunun değerlendirildiğini aktaran Çevik, "Kıbrıs’ta da 3-4 ceset vurmuş. Üzerindeki kıyafetlerden, ayakkabılardan Suriye imalatı olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla o yönde bir değerlendirmemiz var. İlgili birimlerde konu ciddi bir şekilde takip ediliyor. Sahil Güvenlik Deniz Polisi araç gereçleriyle sürekli denizde tarama halinde, çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar rastlayamadık ancak daha öncesi kıyıya vurma şekliyle ortaya çıkarabildik. Uluslararası sularda devletimiz tüm imkanlarıyla, ilgili devletlerle birlikte koordineli bir şekilde yürütecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.