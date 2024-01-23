DNA örneği kayıp Merve'yle eşleşti! Antalya'da sahile vuran cansız bedenlerden birinin kimliği belli oldu

23 Ocak 2024 00:14 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 00:45

Antalya sahillerine son 6 günde 8 cansız beden vurdu. Serik ilçesinde kıyıya vuran cesetlerden birinin 4 Ocak’ta kaybolan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlendi.

Üniversite eğitimi alabilmek için İstanbul'dan Antalya'ya giden Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas’tan 18 gündür haber alınamıyordu. En son Muratpaşa ilçesindeki Düden Park’ta bir işletmenin kameralarına takılan Merve'yi bulmak için arama çalışmaları aralıksız sürmüştü.

ACILI BABA ANTALYA'YA GELDİ

Geçtiğimiz günlerde ise bir otelin sahilinde çalışanlar, bir kişinin kıyıda hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir kadına ait olduğunu belirlediği cansız beden, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cesedin Antalya'da 18 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimalini değerlendiren polis, genç kızın İstanbul'daki yakınlarını çağırdı. Baba Osman Elmas, DNA testi vermek için İstanbul’dan Antalya’ya geldi. Anneden ise DNA örneği İstanbul’da alındı.

"ACIMLA BAŞ BAŞAYIM"

İstanbul’a dönmeyip sonucu Antalya'da bekleyen Osman Elmas, bugün Antalya Adli Tıp Kurumundan gelen haberle adeta yıkıldı. DNA örneğinin kızına ait olduğunu öğrenen acılı baba, "Acımla baş başayım. Rabbime şükürler olsun Mervem’in mezarını çok görmedi bize. Allah bize sabır versin. Devletime ve Türk halkına da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan İstanbul’da defnedileceği öğrenilen Merve’nin cenazesini baba Osman Elmas’ın teslim alacağı öğrenildi.