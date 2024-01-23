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    DNA örneği kayıp Merve'yle eşleşti! Antalya'da sahile vuran cansız bedenlerden birinin kimliği belli oldu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Antalya'da 6 günde sahile vuran 8 cansız bedenden birinin kimliği tespit edildi. Serik ilçesinde bulunan cansız beden, 4 Ocak'ta kaybolan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'a ait çıktı.

    DNA örneği kayıp Merve&#039;yle eşleşti! Antalya&#039;da sahile vuran cansız bedenlerden birinin kimliği belli oldu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya sahillerine son 6 günde 8 cansız beden vurdu. Serik ilçesinde kıyıya vuran cesetlerden birinin 4 Ocak’ta kaybolan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlendi.

    Üniversite eğitimi alabilmek için İstanbul'dan Antalya'ya giden Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas’tan 18 gündür haber alınamıyordu. En son Muratpaşa ilçesindeki Düden Park’ta bir işletmenin kameralarına takılan Merve'yi bulmak için arama çalışmaları aralıksız sürmüştü.

    ACILI BABA ANTALYA'YA GELDİ

    Geçtiğimiz günlerde ise bir otelin sahilinde çalışanlar, bir kişinin kıyıda hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir kadına ait olduğunu belirlediği cansız beden, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    Cesedin Antalya'da 18 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimalini değerlendiren polis, genç kızın İstanbul'daki yakınlarını çağırdı. Baba Osman Elmas, DNA testi vermek için İstanbul’dan Antalya’ya geldi. Anneden ise DNA örneği İstanbul’da alındı.

    DNA örneği kayıp Merve'yle eşleşti! Antalya'da sahile vuran cansız bedenlerden birinin kimliği belli oldu

    "ACIMLA BAŞ BAŞAYIM"

    İstanbul’a dönmeyip sonucu Antalya'da bekleyen Osman Elmas, bugün Antalya Adli Tıp Kurumundan gelen haberle adeta yıkıldı. DNA örneğinin kızına ait olduğunu öğrenen acılı baba, "Acımla baş başayım. Rabbime şükürler olsun Mervem’in mezarını çok görmedi bize. Allah bize sabır versin. Devletime ve Türk halkına da çok teşekkür ediyorum" dedi.

    Öte yandan İstanbul’da defnedileceği öğrenilen Merve’nin cenazesini baba Osman Elmas’ın teslim alacağı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AntalyaCeset
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