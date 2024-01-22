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    Son 5 günde 7. ceset! Antalya'nın ardından Muğla sahilinde de cansız beden bulundu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Antalya'da son 5 günde bulunan 6 cansız bedeninin ardından bugün de Muğla'da sahilde bir kadın cesedi bulundu. Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirtilen kadın cesedinin düzensiz bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor. 

    Son 5 günde 7. ceset! Antalya&#039;nın ardından Muğla sahilinde de cansız beden bulundu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya'da sahile son 5 günde 6 cansız beden vurdu. Cesedi bulunan 5 şahısın ayakkabı ve kıyafetlerinin Suriye'de üretildiği belirlenmişti. Serik'te bulunan kadın cesedinin ise 13 gün önce kaybolan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine ailesinden DNA örneği alınmıştı. Bugün de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kadın cesedi bulundu.  

    BALIKÇI BULDU

    Köyceğiz'in karadan ulaşımı olmayan Ekincik Koyu Gökyar Burnu mevkiinde balık avlayan bir kişi, karaya vurmuş şekilde bir kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

    Son 5 günde 7. ceset! Antalya'nın ardından Muğla sahilinde de cansız beden bulundu

    CESEDİN GÖÇMENE AİT OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

    Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen kadın cesedi, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin düzensiz bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor.

    Son 5 günde 7. ceset! Antalya'nın ardından Muğla sahilinde de cansız beden bulundu

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Son 5 günde 7. ceset! Antalya'nın ardından Muğla sahilinde de cansız beden bulundu
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