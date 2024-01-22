Son 5 günde 7. ceset! Antalya'nın ardından Muğla sahilinde de cansız beden bulundu

22 Ocak 2024 12:52 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 12:59

Antalya'da sahile son 5 günde 6 cansız beden vurdu. Cesedi bulunan 5 şahısın ayakkabı ve kıyafetlerinin Suriye'de üretildiği belirlenmişti. Serik'te bulunan kadın cesedinin ise 13 gün önce kaybolan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine ailesinden DNA örneği alınmıştı. Bugün de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kadın cesedi bulundu.

BALIKÇI BULDU

Köyceğiz'in karadan ulaşımı olmayan Ekincik Koyu Gökyar Burnu mevkiinde balık avlayan bir kişi, karaya vurmuş şekilde bir kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

CESEDİN GÖÇMENE AİT OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen kadın cesedi, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin düzensiz bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor.