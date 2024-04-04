Şevval ayında oruç tutmanın önemi, fazileti ve hükmü

Recep ve Şaban aylarını bitirip mübarek Ramazan ayının da sonuna doğru girilen bu günlerde Şevval ayında hangi ibadetleri yapabiliriz? Kaç gün oruç tutabiliriz? Oruçlarımızı art arda mı tutmalıyız yoksa Şevval ayı içerisinde aralıklı olarak da tutabilir miyiz? sorularının cevapları araştırılıyor.

Şevval ayında oruç tutmanın önemi ve faziletine dair soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik.

Ramazan ayını oruç, namaz ve dualarla geçiriyoruz. Önümüzde karşılayacağımız bir Ramazan Bayramı var. Daha sonrasında ise Şevval ayı başlayacak.

ŞEVVAL ORUCUNUN ÖNEMİ

Müslümanlar, Ramazan ayındaki ibadet bereketini Şevval ayında da devam ettirebilmek için önemli sünnetlerden biri olan Şevval ayı orucu tutacaklar.

Müslümanlar için farz ibadetlerinin yanında nafile ibadetlerin de önemli bir yeri vardır.

“Allah'ın farz kıldığı ibadetler ile nâfile ibadetler olduğu ifade buyurulmuştur.” (Müsned, VI, 256; İbn Âşûr, VI, 187; Elmalılı, III, 1670) hadisinde de belirtildiği gibi nâfile ibadetler Müslümanların Allah’a yaklaşmasını sağlaması anlamında önemini bizlere göstermektedir.

Şevval ayı orucu ile ilgili birçok hadis mevcuttur:

• Ramazan’dan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur. (Taberani)

• Ramazan orucuyla Şevval’de de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır. (İbni Mace)

• Ramazan ayı orucu on aya, Ramazan’dan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur. (İbni Huzeyme)

• Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur. (Müslim, Sıyâm, 204)

ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜNDÜR?

Ramazan ayı boyunca oruçlar tutuldu ve Müslümanlar Ramazan Bayramı’nı karşılamanın heyecanı içerisinde.

Şevval ayında Bayram günleri hariç 6 gün oruç tutulması bu ibadetin gerçekleşmesi için yeterli olacaktır.

Ramazan’da oruçlar tutulurken kimi zaman oruçlarımız kazaya kalabilmektedir.

Şevval ayı, Ramazan ayında tutulamayan bu oruçların kaza edilebilmesi için Müslümanlara güzel bir fırsat sunmaktadır.

Şevval ayı için tutulacak 6 gün orucuna niyet ederken Ramazan ayı içerisinde kazaya kalan oruçlara da niyet edilirse hem Şevval ayı orucu hem de kaza orucu ihya edilmiş olacaktır.

Mesela; Ramazan ayında 8 günlük kaza orucunuz bulunmaktadır. Şevval ayında, 6 günlük Şevval orucunuzu tutmak istiyorsunuz.

Toplamda 14 gün değil, 8 günlük kaza orucunuzu tutarken orucunuzun 6 günlük kısmında hem kaza orucuna hem de Şevval ayı orucuna aynı anda niyet ederseniz ikisini birlikte tutmuş olursunuz.

Geriye kalan 2 gününüzde de kazaya niyet ederek toplamda 8 gün oruç tutarak hem Şevval ayı orucunuzu hem de kaza oruçlarınızı tutmuş olursunuz.

NASIL TUTULUR?

Şevval ayı, Ramazan Bayramı’nın ilk günü ile başlayan içinde bayram bulunduran önemli bir aydır. Şevval ayında 6 günlük oruç tutmanın büyük bir sevabı vardır.

Tirmizi, Şevval ayı orucunun önemini bu hadisinde bizlere aktarmaktadır: "Kim Ramazan orucunu tutar ve onu Şevval ayının altı günüyle teşekkül eden oruçla takviye ederse, o kimse, bir yıl oruç tutmuş gibidir."

Şevval ayı orucunu Müslümanlar isterse 6 günü hiç ara vermeden tutabilir isterse de Şevval ayı içerisinde olacak şekilde ara vererek tutabilir.

Özellikle kimi alimler bu oruçların pazartesi ve perşembe günleri tutulmasının daha eftal olduğunu belirtmektedir. Bu düşüncelerini de aşağıdaki hadislere dayandırmaktadır.

• Ameller, pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. Ben de amelimin oruçluyken arz olunmasını isterim. [Tirmizi]

• Pazartesi ve perşembe, günahların affedildiği gün olduğu için oruç tutuyorum. [Müslim]

• Cennetin kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. [Müslim]

HÜKMÜ NEDİR? FARZ MI, VACİP Mİ, MÜSTEHAP MI?

Farz ibadeti; Allah tarafından emredilmiş, Kuran-ı Kerim’de kesin bir emirle ifade edilmiş ve yapılması zorunlu olan ibadetlerdir.

Müslümanlar zorunlu haller dışında bu ibadetleri terk edemezler. Bu yüzden Şevval orucu Kuran-ı Kerim’de bildirilmediği için farz değildir.

Vacip ise; farz kadar kesin olmayan bir emirle emredilmiş, sünnetten daha kuvvetli yapılması gereken ibadetlerdir.

Farz ile hemen hemen aynı hükme sahiptir. Bundan dolayı Şevval orucunu vacip kategorisine de alamamaktayız.

Müstehap ise; dinen yapılması istenmekle beraber terkedilmesine ceza ve kınama sonucu bağlanmayan durumlara denilmektedir.

Gazzâlî, mendup(müstehap) tanımında vâcibin muhayyer ve muvassa kısımlarını tanım dışı bırakmak üzere terki halinde herhangi bir bedele gerek bulunmadığını belirten bir kayıt koyar.

İşte, Şevval orucunu tam da bu noktaya yerleştirebilmekteyiz.

Şevval orucunu tutmak iyi ve faydalı olarak görülmüş ve teşvik edilmiştir ancak yapılmaması veya terk edilmesi hususunda bir ceza veya yaptırımı yoktur.

O yüzden Şevval orucunu Müstehap veya mendup kısmına yerleştirebilmekteyiz.