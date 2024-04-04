Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Şevval ayında oruç tutmanın önemi, fazileti ve hükmü

Şevval ayında oruç tutmanın önemi, fazileti ve hükmü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şevval ayında oruç tutmanın önemi, fazileti ve hükmü

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Recep ve Şaban aylarını bitirip mübarek Ramazan ayının da sonuna doğru girilen bu günlerde Şevval ayında hangi ibadetleri yapabiliriz? Kaç gün oruç tutabiliriz? Oruçlarımızı art arda mı tutmalıyız yoksa Şevval ayı içerisinde aralıklı olarak da tutabilir miyiz? sorularının cevapları araştırılıyor.

Şevval ayında oruç tutmanın önemi ve faziletine dair soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik. 

Ramazan ayını oruç, namaz ve dualarla geçiriyoruz. Önümüzde karşılayacağımız bir Ramazan Bayramı var. Daha sonrasında ise Şevval ayı başlayacak.

ŞEVVAL ORUCUNUN ÖNEMİ

Müslümanlar, Ramazan ayındaki ibadet bereketini Şevval ayında da devam ettirebilmek için önemli sünnetlerden biri olan Şevval ayı orucu tutacaklar.

Müslümanlar için farz ibadetlerinin yanında nafile ibadetlerin de önemli bir yeri vardır.

 “Allah'ın farz kıldığı ibadetler ile nâfile ibadetler olduğu ifade buyurulmuştur.” (Müsned, VI, 256; İbn Âşûr, VI, 187; Elmalılı, III, 1670) hadisinde de belirtildiği gibi nâfile ibadetler Müslümanların Allah’a yaklaşmasını sağlaması anlamında önemini bizlere göstermektedir.

Şevval ayı orucu ile ilgili birçok hadis mevcuttur:

•    Ramazan’dan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur. (Taberani)

•    Ramazan orucuyla Şevval’de de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır. (İbni Mace)

•    Ramazan ayı orucu on aya, Ramazan’dan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur. (İbni Huzeyme)

•    Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur. (Müslim, Sıyâm, 204) Şevval ayında oruç tutmanın önemi, fazileti ve hükmü - 1. Resim

ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜNDÜR?

Ramazan ayı boyunca oruçlar tutuldu ve Müslümanlar Ramazan Bayramı’nı karşılamanın heyecanı içerisinde.

Şevval ayında Bayram günleri hariç 6 gün oruç tutulması bu ibadetin gerçekleşmesi için yeterli olacaktır.

Ramazan’da oruçlar tutulurken kimi zaman oruçlarımız kazaya kalabilmektedir.

Şevval ayı, Ramazan ayında tutulamayan bu oruçların kaza edilebilmesi için Müslümanlara güzel bir fırsat sunmaktadır.

Şevval ayı için tutulacak 6 gün orucuna niyet ederken Ramazan ayı içerisinde kazaya kalan oruçlara da niyet edilirse hem Şevval ayı orucu hem de kaza orucu ihya edilmiş olacaktır.

Mesela; Ramazan ayında 8 günlük kaza orucunuz bulunmaktadır. Şevval ayında, 6 günlük Şevval orucunuzu tutmak istiyorsunuz.

Toplamda 14 gün değil, 8 günlük kaza orucunuzu tutarken orucunuzun 6 günlük kısmında hem kaza orucuna hem de Şevval ayı orucuna aynı anda niyet ederseniz ikisini birlikte tutmuş olursunuz.

Geriye kalan 2 gününüzde de kazaya niyet ederek toplamda 8 gün oruç tutarak hem Şevval ayı orucunuzu hem de kaza oruçlarınızı tutmuş olursunuz. Şevval ayında oruç tutmanın önemi, fazileti ve hükmü - 2. Resim

NASIL TUTULUR?

Şevval ayı, Ramazan Bayramı’nın ilk günü ile başlayan içinde bayram bulunduran önemli bir aydır. Şevval ayında 6 günlük oruç tutmanın büyük bir sevabı vardır.

Tirmizi, Şevval ayı orucunun önemini bu hadisinde bizlere aktarmaktadır: "Kim Ramazan orucunu tutar ve onu Şevval ayının altı günüyle teşekkül eden oruçla takviye ederse, o kimse, bir yıl oruç tutmuş gibidir."

Şevval ayı orucunu Müslümanlar isterse 6 günü hiç ara vermeden tutabilir isterse de Şevval ayı içerisinde olacak şekilde ara vererek tutabilir.

Özellikle kimi alimler bu oruçların pazartesi ve perşembe günleri tutulmasının daha eftal olduğunu belirtmektedir. Bu düşüncelerini de aşağıdaki hadislere dayandırmaktadır.

•    Ameller, pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. Ben de amelimin oruçluyken arz olunmasını isterim. [Tirmizi]

•    Pazartesi ve perşembe, günahların affedildiği gün olduğu için oruç tutuyorum. [Müslim]

•    Cennetin kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. [Müslim] Şevval ayında oruç tutmanın önemi, fazileti ve hükmü - 3. Resim

HÜKMÜ NEDİR? FARZ MI, VACİP Mİ, MÜSTEHAP MI?

Farz ibadeti; Allah tarafından emredilmiş, Kuran-ı Kerim’de kesin bir emirle ifade edilmiş ve yapılması zorunlu olan ibadetlerdir.

Müslümanlar zorunlu haller dışında bu ibadetleri terk edemezler. Bu yüzden Şevval orucu Kuran-ı Kerim’de bildirilmediği için farz değildir.

Vacip ise; farz kadar kesin olmayan bir emirle emredilmiş, sünnetten daha kuvvetli yapılması gereken ibadetlerdir.

Farz ile hemen hemen aynı hükme sahiptir. Bundan dolayı Şevval orucunu vacip kategorisine de alamamaktayız.

Müstehap ise; dinen yapılması istenmekle beraber terkedilmesine ceza ve kınama sonucu bağlanmayan durumlara denilmektedir.

Gazzâlî, mendup(müstehap) tanımında vâcibin muhayyer ve muvassa kısımlarını tanım dışı bırakmak üzere terki halinde herhangi bir bedele gerek bulunmadığını belirten bir kayıt koyar.

İşte, Şevval orucunu tam da bu noktaya yerleştirebilmekteyiz.

Şevval orucunu tutmak iyi ve faydalı olarak görülmüş ve teşvik edilmiştir ancak yapılmaması veya terk edilmesi hususunda bir ceza veya yaptırımı yoktur.

O yüzden Şevval orucunu Müstehap veya mendup kısmına yerleştirebilmekteyiz.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
THY yurt içi sonbahar kampanyası kapsamında 799 TL'den başlayan biletleri satışa sundu - HaberlerTHY yurt içi sonbahar kampanyası kapsamında 799 TL'den başlayan biletleri satışa sunduTürk hava yolları İsrail uçuşlarının başlaması 2025 yılını bulabilir - HaberlerTürk hava yolları İsrail uçuşlarının başlaması 2025 yılını bulabilirKur'an-ı Kerim'e göre Ehl-i Kitap kavramının anlamı ve kapsamı - HaberlerKur'an-ı Kerim'e göre Ehl-i Kitap kavramının anlamı ve kapsamıTOASA temettü 8 Nisan 2024'te hesaba geçecek - HaberlerTOASA temettü 8 Nisan 2024'te hesaba geçecekPOMEM lise mezunu almıyor - HaberlerPOMEM lise mezunu almıyorİnci Taneleri bu akşam yeni bölüm yok 4 Nisan 2024 Perşembe - Haberlerİnci Taneleri bu akşam yeni bölüm yok 4 Nisan 2024 Perşembeİşrak namazı güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika sonra kılınır - Haberlerİşrak namazı güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika sonra kılınırSurvivor haftanın 4 ve son eleme adayı Özgür olurken dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı | 3 Nisan 2024 - HaberlerSurvivor haftanın 4 ve son eleme adayı Özgür olurken dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı | 3 Nisan 2024Gaziosmanpaşa oy sayımında son durum! CHP 301 sandıkta 945 oyla önde - HaberlerGaziosmanpaşa oy sayımında son durum! CHP 301 sandıkta 945 oyla öndeInstagram'da post gönderememe hatası! Paylaşım yapılamıyor - HaberlerInstagram'da post gönderememe hatası! Paylaşım yapılamıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...