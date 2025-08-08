8 Ağustos Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları

Sevdiklerine anlamlı bir mesajla "Hayırlı Cumalar" demek isteyenler, en güzel ve dualı Cuma mesajlarını araştırmaya başladı.

Mübarek Cuma gününde, okunduğunda yüzde gülümsede oluşturacak ayetli ve anlamlı cuma mesajları, WhatsApp, Instagram ya da Facebok gibi platformlarda paylaşılıyor. En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları araştırılıyor.

CUMA MESAJLARI 2025

Gökten rahmetini, yerden bereketini, gönlümüzden merhametini eksik etme Allah’ım. Cuma gününüz mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah

girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Hayırlı cumalar.

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Kaldır başını semaya, aç ellerini Mevla’ya. Sen istemesini bilirsen, Mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

MÜBAREK CUMA MESAJLARI

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Cumanız mübarek olsun.

Günlerin en değerlisi cumadır. Cuma günü bayramlardan ve aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve ahirette müminlerin bayramıdır. Cumamız mübarek olsun.

Allah’ım, Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbimiz! İşlerimizde muvaffakıyetler ihsan eyle. Yanlış yollara gidenleri gittikleri yoldan döndür. Hanelerimize mutluluk nasip eyle. Kaldırmakta zorlanacağımız yüklerle bizleri imtihan eyleme. Darda ve zorda koyma. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun güzel kalplerinizde güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk sevgi huzur dolu olsun. Hayırlı nurlu Cumalar.

Ya Rabbi cumayı en bereketli gün yaptığın gibi, bizi de o günün bereketiyle bereketlenenlerden eyle. Cuma gününüz mübarek olsun.

Bu güzel cuma gecesinde, rahmetin gök yüzünden yağarken, sana açılan elleri ve çekilen salavat şerifleri boş çevirme Allah’ım, Hayırlı Cumalar dilerim.

YENİ VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

“ Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

*Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

*İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım (cc) sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

FACEBOOK, WHATSAPP'DA PAYLAŞMALIK CUMA MESAJLARI

Cuma gününün önemini hatırlayalım ve Allah'a gönülden dualarımızı sunalım. Bize sağlık, bereket ve mutluluk versin. Cuma’nız Mübarek olsun.

Allah Cumanızı huzur, mutluluk ve sonsuz bereketlerle bereketlesin. Size ve ailenize Cuma’nız Mübarek olsun!

Cuma bereket günüdür, mağfiret günüdür ve yeni başlangıçların günüdür. Bu günü en iyi şekilde değerlendirelim ve Allah'ın merhametini ve rehberliğini isteyelim. Cuma Mübarek olsun!

Ey gecenin sahibi… Kudretinle geceyi gündüzle örttüğün gibi, hatalarımızı ve günahlarımızı da rahmetinle ört… Hayırlı Cumalar!

Cumanız mübarek, Ramazanınız bereketli olsun...

Mübarek Ramazan ayında ilk Cuma gününe daha erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Herkese hayırlı cumalar ve bereketli Ramazanlar!

Mübarek Ramazan ayında, bu mübarek Cuma günü dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun. Hayırlı Cumalar!

2025 Ramazan ayının rahmeti, Cuma gününün bereketi ile birleşsin. Gönlünüz huzur, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar!

Bu mübarek Ramazan gününde, Cuma'nın bereketiyle huzur ve sağlık sizinle olsun....

"Kim Ramazan orucunu iman ederek ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Savm 6) Hayırlı Cumalar dostlar...

Hem Ramazan'ın hem de cumanın ışığı kalbinizde parlasın ve hayatınızı neşe, sevgi ve şefkatle doldursun. Mübarek ve güzel bir Cuma geçirin!

Ramazan ayında idrak edilen bu cuma gününü amellerimiz üzerinde düşünmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek için kullanalım. Bize rahmetini bahşetsin ve lütfuyla bizleri bereketlesin. Sizin ve ailenizin Cuma’sı Mübarek olsun!

Ramazan'ın rahmeti ve bereketi üzerimize yağsın, dualarımız semaya yükselsin. Cuma'nın huzuru, Ramazan'ın bereketiyle birleşerek gönüllerimizi aydınlatsın. Hayırlı Cumalar!

Her Cuma günü, kalbimize ilahi rahmetin en güzel şekilde yansıdığı bir fırsattır. Bugün, geçmişin yüklerinden arınıp, ruhumuzu temizlemenin zamanıdır. Rabbim, dualarımızı kabul etsin, sevdiklerimize sağlık, huzur, barış nasip etsin. Hayatımızda en güzel anlar Cuma'nın rahmetiyle buluşsun.

Ramazan’ın bereketiyle buluşan bu mübarek Cuma günü, Allah’ın rahmeti üzerimize olsun. Geçmişin hatalarından arınalım, yeni bir sayfa açalım. Gönüllerimiz huzura kavuşsun, hayatımıza barış ve mutluluk gelsin. Rabbim, dualarımızı kabul etsin, kalbimizi temizlesin. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim, bu mübarek Cuma’da, her birimizin kalbine huzur, ruhumuza sükunet versin. Geçmişin acılarını, dertlerini geride bırakıp, yeni bir başlangıç yapalım. Cuma gününün rahmetiyle, kalbimize sevgi, içimize huzur ve dışımıza barış dolsun. Dualarımız kabul, gönlümüz huzur içinde olsun.

Cuma, kalbimizin en derin köşesindeki tüm korkuların yok olduğu, sevginin ve umudun arttığı, Allah’a yöneldiğimiz özel bir gündür. Rabbim, bu mübarek Cuma’da dualarımızı kabul etsin, bizleri O’nun sonsuz rahmetiyle kuşatsın, hayatımıza barış, sağlık, mutluluk getirsin.

