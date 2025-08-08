Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cuma namazı saatleri: 8 Ağustos Cuma İstanbul, Ankara, İzmir il il namaz vakitleri! Cuma namazı saat kaçta?

Cuma namaz vakitleri, bölgeden bölgeye göre değişiklik göstermektedir. İslam'ın beş temel şartlarından biri olan namaz, belli sürelerde abdest alınarak eda edilen önemli bir ibadettir. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte il il saatler...

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Cuma namaz vakitleri her gün ve her şehir için değişiklik gösterebilir. Cuma namazları sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere beş farklı zamanda okunur.

Özellikle cuma namazı, müslümanların en çok takip ettiği konular arasındadır. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte, cuma namazı vakitleri...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 

8 Ağustos Cuma İstanbul ezan saatleri arama motorlarında sorgulatılıyor. Buna göre, İstanbul'da cuma namazı 13:21'dedir.
 
108 Ağustos 2025 Cuma04:0104:2005:5913:2117:1320:2022:03
 

8 AĞUSTOS ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

8 Ağustos Ankara'da cuma namazı 13:05'te kılınacaktır. 
 
108 Ağustos 2025 Cuma03:5104:0905:4613:0516:5620:0321:43

EZAN SAATİ 8 AĞUSTOS CUMA İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ

8 Ağustos Cuma günü İzmir'de 13:28'de cuma namazı kılınacaktır.
 
108 Ağustos 2025 Cuma04:2104:3906:1313:2817:1720:2221:59

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma, müminlerin bayramı olarak biliniyor. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevaptır. Cuma gününü, günahlardan kaçınarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.) [İmam-ı Gazali]

(Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur.) [Ramüz]

Kaynak: Türkiye Gazetesi

