9 Nisan'a gelen Arefe veya Terviye gününden itibaren teşrik tekbiri getirilecek! Arife gününde oruç tutulur

Müslümanlar için bayram günlerinin öncesinde gelen Terviye ve Arefe günleri, büyük bir manevi öneme sahip. Arefe günü oruç tutulur mu? Teşrik tekbiri nedir, ne zaman getirilir? İslam kaynaklarında pek çok hadis ve öğüt, bu günlerin değerini vurguluyor. Bizler Arefe ve Terviye günlerini nasıl daha ihlaslı geçirebiliriz.

Arefe günü yaklaşırken bu mübarek günle ilgili aratılan soruları derledik. Arefe günü oruç tutulur mu, terviye gününde yapılacak ibadetler nedir?

İşte, gelin sorularımıza birlikte bu sorulara birlikte hadisler eşliğinde cevaplarımızı bulalım.

AREFE VE TERVİYE GÜNÜ NEDİR?

Arefe, haccın en önemli farzını oluşturmaktadır. Arafat, vakfe ibadetinin yapıldığı yerin diğer bir adıdır. Vakfe ibadeti ise Kurban Bayramının bir gün öncesinde gerçekleştirilir. Bu da Zilhicce ayının 9. gününe denk gelmektedir. Yani, Kurban Bayramından önceki güne denir. Ramazan Bayramından önceki güne ve başka güne “Arefe” denmez. Ancak Ramazan Bayramından önceki güne de geleneksel söylemde “Arefe Günü” denmektedir.

Terviye günü nedir, peki? Terviye günü ise Arefe gününden bir gün önceki gündür. Bu özel günler dinî anlamda ve sosyal anlamda Müslümanları bir araya getiren, bizleri daha güçlü kılan önemli zaman dilimleridir. Müslümanlar, bu zaman dilimlerini en iyi şekilde geçirmenin yol ve yöntemlerini aramaktadır.

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

1- Arefe günü sabah namazıyla başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 farz namazının ardından teşrik tekbiri getirilmelidir.

Teşrik tekbiri şu şekildedir: “Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallah. Vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd”

Bu tekbir getirilen günler, Arefe, bayram ve eyyam-ı teşrik denilen üç gündür, hepsi beş gün ediyor. İlk güne Arefe, ikinci güne bayram, Zilhicce’nin 11, 12 ve 13. günü olan diğer üç güne de eyyam-ı teşrik [teşrik günleri] deniyor.

2- Arefe günü oruç tutmanın sevabı oldukça fazladır. Hadis-i Şeriflerde arefe günü oruç tutmanın önemini şu şekilde bildirmektedir:

• Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselamdan, Sur’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevab yazılır.) [R. Nasıhin]

• (Arefe günü tutulan oruç, bin gün [nafile] oruca bedeldir.) [Taberani]

• (Arefe günü tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad için verilen iki bin ata bedeldir.) [T. Gâfilin]

• (Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.) [Müslim] [Yani Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek bir senede yapılan tevbelerin kabul olmasına yarar.]

• (Arefe günü [Besmeleyle] bin İhlâs okuyanın günahları affolup duası kabul olur.) [Ebu-ş-şeyh]

• (Arefe gününden üstün bir gün yoktur. O gün Allahü teâlâ, yeryüzündekilerle iftihar ederek göktekilere, "Ey gök ehli, kullarıma bakın, rahmetime kavuşmak ve azabımdan kaçmak için uzak yerlerden geldiler..." buyurur. Arefe günü Cehennemden o kadar çok kul azat edilir ki, başka günlerde bu kadar azat olmaz.) [Gunye]

• (Şeytan, Arefe gününden başka bir günde daha zelil, rezil, hakir ve kinli görülmez.) [İ. Malik]

• (Allahü teâlâ, Arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder.) [Gunye]

• (Arefe gecesi ibadet eden, Cehennemden azat olur.) [S. Ebediyye] (İbadet olarak, ilim öğrenmek en faziletlisidir. İlmihal okumakla en uygun ilmi öğrenmiş oluruz.)

• (Duanın faziletlisi, Arefe günü yapılanıdır.) [Beyheki]

• (Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah’ın kıymet verdiği bir gündür.) [Deylemi] (Hürmet etmek, günah işlememekle olur.)

• (Arefe ne güzel gündür. O gün rahmet kapıları açılır.) [Deylemi]

• (Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur.) [Taberani]

3- Gıybet içeren sözlere dinlememek, dahil olmamak önemlidir. Biz istemeden kulağımıza çalınmış ise gıybet sözleri bunda bize bir günah yoktur ancak gıybet ortamında kalmaya devam etmemeliyiz. Kulaklarımıza sahip çıkmakla beraber dilimizi de gıybetten, kötü sözden korumalıyız.

• (Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi.) [İsfehani]

• (Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]

• (Arefe gecesi ibadet eden, Cehennemden azat olur.) [S. Ebediyye]

Arefe ve Terviye günleri oruç tutulur mu?

Terviye, arefe gününden bir gün önceki gündür ve o gün oruç tutmak oldukça sevaptır. Bu sevabı hadislerde şu şekilde belirtilmiştir:

• (Allahü teâlâ, Terviye günü oruç tutan ve günah söylemeyen müslümanı elbette Cennete koyar.) [Ramuz]

• (Terviye günü oruç tutmak, bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve cihad için gönderilen bin ata bedeldir.) [Ebulberekat]

Arefe günü oruç tutulması ile ilgili de hadisler şu şekildedir:

• Hazret-i Ebu Hureyre, (Resulullah, Arafat'ta Arefe günü oruç tutmayı yasakladı) buyuruyor. İbni Abidin hazretleri, bu hadis-i şerifi açıklayarak buyuruyor ki:

Arefe günü, hacının oruç tutması, Arafat'ta vakfeye durmaya ve dualara mani olmamak şartıyla mendubdur [müstehabdır, yani iyi olur]. Oruç tutmak zayıf düşürürse, o zaman tutması mekruh olur. (Redd-ül-muhtar)