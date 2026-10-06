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ABİ dizisi final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?

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ABİ dizisi final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?
Başlık ResmiABİ dizisi final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?

A.B.İ. dizisinin final bölümü ve final kararının nedeni, Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i buluşturan yapımın takipçileri tarafından araştırılıyor. İkinci sezonuyla ekrana dönen dizinin 23. bölümü öncesinde gözler ATV'nin yayın akışına ve final iddialarına çevrildi.

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A.B.İ. dizisi, ikinci sezonunda da salı akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşurken yapımın ekran yolculuğuna ilişkin yeni gelişmeler gündeme geldi. İlk sezonu 18 bölüm süren dizinin ikinci sezonu 8 Eylül'de 19. bölümle başlamıştı. 6 Ekim için 23. bölüm fragmanı da ATV'nin resmi internet sitesinde yayınlandı.

ABİ DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

A.B.İ. dizisinin 23. bölümünün 6 Ekim 2026 Salı günü saat 20.00'de ATV'de yayınlanması planlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikinci sezonunun 5. bölümünde ekranlara veda etmesi kararlaştırıldı. İlk sezonun 18 bölüm sürdüğü dikkate alındığında ikinci sezonun 5. bölümü, genel sıralamada 23. bölüme karşılık geliyor. Bu nedenle 6 Ekim'de yayınlanacak 23. bölümün final bölümü olması bekleniyor.

ABİ dizisi final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?
Başlık ResmiABİ dizisi final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?

6 Ekim itibarıyla ATV'nin resmi dizi sayfasında 23. bölüm için "final" ibaresi yer almadı. Kanal, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde 23. bölüm fragmanlarını yayınladı ve bölümü saat 20.00 için duyurdu. Mevcut bilgiler 23. bölümün final olması beklentisini güçlendiriyor ancak kanaldan ayrıca "final bölümü" başlığıyla resmi bir açıklama gelmedi.

ABİ dizisi final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?
Başlık ResmiABİ dizisi final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?

ABİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

A.B.İ. dizisi için alınan final kararının reyting sonuçlarıyla bağlantılı olduğu aktarılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre karar, bir önceki gün açıklanan reytinglerin ardından alındı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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