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Cihangir Ceyhan kimdir, evli mi, kaç yaşında? Cihangir Ceyhan'ın oynadığı diziler

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Cihangir Ceyhan kimdir, evli mi, kaç yaşında? Cihangir Ceyhan'ın oynadığı diziler
Başlık ResmiCihangir Ceyhan kimdir, evli mi, kaç yaşında? Cihangir Ceyhanın oynadığı diziler

Cihangir Ceyhan, Anne Yarısı dizisinde Ali Altay karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkarken oyuncunun hayatı ve kariyeri de merak ediliyor. Sıfır Bir, Çukur, Alev Alev ve Camdaki Kız gibi yapımlarla tanınan Ceyhan'ın yaşı, özel hayatı ve rol aldığı diziler araştırılıyor.

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Cihangir Ceyhan, NOW ekranlarında yayınlanan Anne Yarısı dizisinde Ali Altay karakterine hayat veriyor. Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu ile başrolü paylaşan Ceyhan, son yıllarda hem televizyon hem dijital platform projelerinde yer aldı.

CİHANGİR CEYHAN EVLİ Mİ?

Cihangir Ceyhan'ın özel hayatına ilişkin biyografi bilgilerinde oyuncunun 2019 yılında Fatma Funda Kurt ile evlendiği yer alıyor. Çiftin bu evlilikten İlhan Cihangir adında bir oğulları bulunuyor.

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Ardından İstanbul'da yaklaşık iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk eğitimi aldı ve eğitimini tamamladıktan sonra Adana'ya döndü. Oyunculuk kariyerindeki ilk deneyimini ise 2015 yapımı Yusuf filminde yaşadı.

Cihangir Ceyhan kimdir, evli mi, kaç yaşında? Cihangir Ceyhanın oynadığı diziler
Başlık ResmiCihangir Ceyhan kimdir, evli mi, kaç yaşında? Cihangir Ceyhanın oynadığı diziler

Ceyhan'ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje Sıfır Bir oldu. 2016'da başlayan yapımda Cio karakteriyle dikkat çeken oyuncu daha sonra Çukur dizisinde Azer Kurtuluş, Alev Alev'de Ömer ve Camdaki Kız'da Hayri karakterlerini canlandırdı. 2024'te Dengeler: Biri Olmak ve Asaf, 2025'te Bir Zamanlar İstanbul projelerinde yer alan Ceyhan, 2026 yılında Anne Yarısı'nda Ali Altay rolünü üstlendi.

CİHANGİR CEYHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER:

Anne Yarısı - 2026

Bir Zamanlar İstanbul - 2025

Yankı: Görünmez El - 2025

Asaf - 2024

Dengeler: Biri Olmak - 2024

Camdaki Kız - 2021-2023

Alev Alev - 2020-2021

Çukur - 2019-2020

Sıfır Bir - 2016-2019

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Editör : İREM ÖZCAN
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