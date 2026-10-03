Anne Yarısı dizisi yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alırken yayın günü ve yeni bölüm tarihi izleyicilerin gündeminde. NOW ekranlarında yayınlanan dizinin 3. bölüm fragmanının paylaşılmasıyla birlikte yeni bölüm takvimi de araştırılmaya başlandı.

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Anne Yarısı, Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nu başrollerde buluştururken küçük Ege etrafında şekillenen hikayede aile ve velayet mücadelesini ekrana taşıyor. İlk bölümü 22 Eylül'de yayınlanan yapımın ikinci bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı da izleyiciyle buluştu.

ANNE YARISI HANGİ GÜN OYNUYOR?

Anne Yarısı dizisinin yeni bölümleri Salı akşamları NOW ekranlarında yayınlanıyor.

Anne Yarısı hangi gün oynuyor, yeni bölüm ne zaman?

ANNE YARISI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Anne Yarısı'nın sıradaki yeni bölümü olan 3. bölüm 6 Ekim 2026 Salı günü saat 20.00'de NOW'da izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm öncesinde yayınlanan tanıtımlar, Ali, Zeynep ve Ege arasındaki mücadelenin devam edeceğini gösteriyor. İkinci bölümde Zeynep'in Ege'ye yakın olabilmek için Kapadokya'ya gelerek öğretmenlik işini kabul etmesi ve yan konağa yerleşmesini anlatmıştı. Ege'nin Zeynep'i bulmak için evden kaçması ve Kadir'in onu bularak ailesine teslim etmesiyle gerilim daha da artarken 3. bölüm fragmanları yeni gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor.

Anne Yarısı hangi gün oynuyor, yeni bölüm ne zaman?

ANNE YARISI OYUNCULARI

Cihangir Ceyhan - Ali Altay

Zeynep Aksoy - Burcu Özberk

Meryem Altay - Esra Dermancıoğlu

Ege Altay - Melisa Duru Ünal

Altın Bayındır - Selen Uçer

Kadir Bayındır - Fatih Gülhan

Asım Kınık - Cansu Fırıncı

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