Açık öğretim üniversitesi kayıtları ne zaman?

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt süreci tam anlamıyla başladı. Açık öğretim üniversitesi için kayıtların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

AÖF KAYIT TARİHLERİ 2025

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine yeni kayıtlar 1 - 5 Eylül tarihleri arasındadır. Kayıtlar 5 Eylül saat 17:00'de sona erecek.

Kayıt işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra, ilgili kayıt türü seçilmesiyle gerçekleşecek. Ayrıca, kayıtlar materyal ücretinin ödenmesi ile tamamlanacak.

AÖF KAYIT EKRANI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Açıköğretim Fakültesi tarafından 2025-2026 Öğretim Yılı YKS İle Yerleşen Adayların Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt Duyurusu yayımladı.

Buna göre AÖF kayıtları, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve 5 Eylül 2025 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek.