Adana elektrik kesintisi 15-16 Ekim (Seyhan, Ceyhan, Sarıçam, Feke, Saimbeyli, Çukurova, Kozan, Karaisalı, Yumurtalık planlı kesinti)
Adana elektrik kesintisi 15-16 Ekim programı paylaşıldı. Toroslar Elektrik tarafından paylaşılan çalışma programına göre Seyhan, Ceyhan, Sarıçam, Feke, Saimbeyli, Çukurova, Kozan, Karaisalı, Yumurtalık, Karataş, Pozantı ilçelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacak.
Adana elektrik kesintisi 15-16 Ekim listesi vatandaşların gündeminde yerini aldı. Seyhan, Ceyhan, Sarıçam, Feke, Saimbeyli, Çukurova, Kozan, Karaisalı, Yumurtalık, Karataş ve Pozantı ilçelerinde yapılacak planlı kesinti çalışmaları Toroslar Elektrik tarafından duyuruldu.
ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15-16 EKİM
CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
CEYHAN, İlçesi'nde planlanan 18 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 9800, 9801, 9802, 9803, 9805, 9807, 9812, 9815, 9816, YALAK
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, CERENLİ, KARLIK, YAĞIZLAR
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5301, 5302, 5304, 5305, 5307, 5309, 5310, 5311, ÇOKÇAPINAR
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10505, 10540, 10542, 10544, 10546, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, KACAGÖZ MEVKİİ, AVCILAR, NİĞDELİLER, TEKELİLER, YENİYAYLA
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2.BEYAZIT, 41083, 41088, 41089, 41090, 41093, 41155, 41157, 41164, 41165, 41166, 41175, 41186, 41193, 41194, 41196, 41197, 41203, 41204, 41206, 41207, 41209, ARİF HİKMET AYDIN, EKERLER ÇİFTLİĞİ, GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN (LEVENTOĞLU), ORHAN GAZİ, OSMAN GAZİ, PAYAS, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT (LEVENTOĞLU)
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2.BEYAZIT, 41142, 41146, 41150, 41151, 41155, 41158, 41163, 41166, 41167, 41169, 41170, 41171, 41172, 41174, 41175, 41184, 41213, 41258, ALPARSLAN TÜRKEŞ_1, FATİH SULTAN MEHMET
Bakım Çalışması
14.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3804, 3805, 3806, 3808, 3815, 3816, 3817, 3818, 3820, 3821, 3823, BOTAŞ, İNCİRLİ GİRİŞ, ŞEHİD İBRAHİM ÜNAL
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 159, HASTAHANE, MEHMET AKİF ERSOY, SAFAHAT, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEY, 182, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, ÇAĞRI, NURİ AYRANCI
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞRI, DR.SADIK AHMET, MEHMET AKİF ERSOY, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEY, 178, 180, 182, 183, 184, 189, HASTAHANE, İSMAİL BÜYÜKÇİÇEK, MİMAR SİNAN, NURİ AYRANCI
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EMİN CİVELEK
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 166, 167, 168, 169, 170, ALİ CAF, CEVHER DUDAYEV, DÜNDAR TAŞER, İLYAS TANER, İNÖNÜ, MEHMET AKİF ERSOY, MİMAR SİNAN, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEY, YAVUZ SULTAN SELİM, 174, 176, 178, 183, DR.KAZIM MUTLU, DR.MEHMET DOĞAN, DR.MUSTAFA ALTAN, HASTAHANE, İSMAİL BÜYÜKÇİÇEK, NURİ AYRANCI, ÖMER ÖZGE, TAHİR ATASOY
Bakım Çalışması
15.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TARIK YALÇINKAYA
Bakım Çalışması
15.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3431, 3432, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3477, ATATÜRK (İSTİKLAL), ŞEHİT OSMAN AVCI, ŞEHİT OSMAN AVCI (İSTİKLAL)
Bakım Çalışması
15.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3422, 3425, 3426, 3432, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, ŞEHİT CUMALİ YILMAZ, ŞEHİT CUMALİ YILMAZ (İSTİKLAL)
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNÖNÜ, 167, 168, 170, ALİ CAF, CEVHER DUDAYEV, DÜNDAR TAŞER, İLYAS TANER, KEMAL KATITAŞ, YAVUZ SULTAN SELİM
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4901, 4902, 4903, 4905, 4906, 4908, 4909, 4910, 4911, 4913, ÇAKALDERE
Bakım Çalışması
16.10.2026 10:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 228, AHMET KABAKLI, BERENDİ, FEVZİ ÇAKMAK, GÖKTÜRK, HALİDE EDİP ADIVAR, 244, 284, İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU
Bakım Çalışması
16.10.2026 14:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNÖNÜ, 163, 164, ALİ CAF, DÜNDAR TAŞER, KEMAL KATITAŞ, M.CEMİL KIRIMLIOĞLU, SELİMİYE, YAVUZ SULTAN SELİM
ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÇUKUROVA, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
Bakım Çalışması
15.10.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 84128, 84130, 84131, 84132, 84133, 84135, 84136, 84147, 84148, 84149, 84150, 84152, 84153, ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 84148, 84150, 84152, 84154, 84155, ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ, TURGUT ÖZAL
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 130002, 130008, KÖYİÇİ, LİMON ÇİÇEĞİ, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 90001, TAPANTEPE YOLU
Bakım Çalışması
16.10.2026 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAPANTEPE YOLU
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 90169, 90372, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, YAŞAR KEMAL
FEKE ELEKTRİK KESİNTİSİ
FEKE, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BELENKÖY, KABAKULAĞIN KÖPRÜSÜ, KIZILYER MERKEZ, KİSE, SÖĞÜT, OLUCAK MERKEZ, YANIKDAM, YAZYURDU
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞARASI, KURUDERE, ESKİ FEKE, BAHÇELER, SÜLEMİŞLİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ AKKAYA, ABDİUŞAĞI, PINARGÖZÜ, PINARGÖZÜ KARADAYILI, TENKERLİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BELEN, ÇATAK MERKEZ, DARICANLIK, EMİRLİ, GEDİKLİ MERKEZ, SUÇATI, TAPURLU, BELEN GÖKMENLER, KARATUT, KUZGEÇE, ORTA, CAMİ YANI, ESENTEPE, KÖSE ARDICI, MAĞRADERESİ, PINARBAŞI, SÖĞÜT SEKİSİ, AKSU, CIVIKLI MERKEZ, ZOPLAR
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇONDU/MERKEZ, AVUÇLAR, KERİMUŞAĞI, ORUÇLU MERKEZ, ŞAHMURATLI MERKEZ
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞDATLI, BELENKÖY, EĞRİDERE, KUBATLI, GÜRÜMZE MERKEZ, KAYHAN, KEHER, BELEN, GÜZPINARI MERKEZ, YENİÇERİ, KİVREN, SÜPHANDERE, YENİ SEKİ, YAYLAPINAR
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:40 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESİRMEK, BEYLER, ÇAMLI BURUN, GÜNEYGEÇE, HAMİTLİ, SOĞANLI, TIKIRLI, TOKMANAKLI MERKEZ, YUNUSLU
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRIKUŞAĞI MERKEZ, SERİN YAYLA
KARAİSALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KARAİSALI, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYAKKIF MERKEZ, SAKLI, BAŞKIF, ÇAKALLI MERKEZ, ÇOCUKLAR MERKEZ, KESİRİ, EMELCİK, GÜVENÇ, KUYUCU, ABDİLLİ KUZGUN, KUZGUN MERKEZ, MUCURLU
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, AKPINAR1, AKPINAR3, AKPINAR5, ALİ EFENDİ, ARDIÇ, AŞIKLAR YOLU, AŞIKLAR YOLU2, BAHÇELİEVLER, BEKİR PEHLİVAN, BİLİNMEYEN1, BİLİNMEYEN11, BİLİNMEYEN13, BİLİNMEYEN14, BİLİNMEYEN18, BİLİNMEYEN19, BİLİNMEYEN20, BİLİNMEYEN21, BİLİNMEYEN22, BİLİNMEYEN25, BİLİNMEYEN26, BİLİNMEYEN3, BİLİNMEYEN30, BİLİNMEYEN31, BİLİNMEYEN5, BİLİNMEYEN7, BODUROĞLU, ÇAMLI, ÇATALOLUK, ÇATALOLUK1, ÇAY, ÇEVLİK GÜL, ÇEVLİK İBO OSMAN, ÇEVLİK LALE, ÇEVLİK MERKEZ, ÇEVLİK NERGİZ, ÇEVLİK NERGİZ1, ÇEVLİK NERGİZ3, ÇEVLİK NERGİZ6, ÇEVLİK NERGİZ7, ÇİNÇİN, DEDE PINARI, DEDE PINARI 1, DEDE PINARI 2, DEDE PINARI 3, DEDE PINARI 4, DEDE PINARI 5, DEDE PINARI 6, DEDE PINARI 7, DEĞİRMENCİ, GÖÇKAYASI, GÖKNAR, GÖKÜLÜ YURDU, GÖKÜLÜ YURDU1, GÖKÜLÜ YURDU11, GÖKÜLÜ YURDU13, GÖKÜLÜ YURDU14, GÖKÜLÜ YURDU15, GÖKÜLÜ YURDU16, GÖKÜLÜ YURDU17, GÖKÜLÜ YURDU18, GÖKÜLÜ YURDU19, GÖKÜLÜ YURDU2, GÖKÜLÜ YURDU20, GÖKÜLÜ YURDU21, GÖKÜLÜ YURDU22, GÖKÜLÜ YURDU24, GÖKÜLÜ YURDU3, GÖKÜLÜ YURDU4, GÖKÜLÜ YURDU5, GÖKÜLÜ YURDU6, GÖKÜLÜ YURDU9, IŞIL, KARAÇAM, KARDELEN, KIZILDAĞ, KIZILDAĞ -, KİRAZLI YAYLA, KİRAZLI YAYLA1, KOÇAKLAR, MENEKŞE, OSMAN KUŞDEMİR, SARIÇAYIR, SEDİR, YASEMİN, YUKARI KURDAK, YUKARI KURDAK2, YÜCE, YÜKSELEN, YÜKSELEN1, YÜKSELEN3, YÜKSELEN4, MERKEZ, ÖTÜKEN, ÖTÜKEN/10, ÖTÜKEN/11, ÖTÜKEN/12, ÖTÜKEN/13, ÖTÜKEN/14, ÖTÜKEN/16, ÖTÜKEN/19, ÖTÜKEN/20, ÖTÜKEN/8, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI/2
KARATAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KARATAŞ, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARATAŞ, 404, ATATÜRK
KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KOZAN, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANDIL MERKEZ, DOĞU, ARAP İSA, AYVALI KOYAK, ÇANAKLI BİLİNMEYEN 12, DERVİŞLER, DERVİŞLER1, TOROS, DURALUŞAĞI MERKEZ, HACIMİRZALI, KAHVELİ, KEMERKÖY, KÖSELİ, AKASYA/1, DAŞKESİ-, DOĞANLAR, DOĞANLAR (YUKARI )-, GÖĞCELER, İŞLETME/1, SAZAK, DEĞİRMEN UŞAĞI, KICILI YAYLASI, ÖRENDERE MERKEZ, ÖRENDERE SAZAK, SOĞUCAK, GAZELLİ, KARAKİSE, ÖZBAŞI MERKEZ, SOLAKLI, USTALAR, ÇAYÜSTÜ, ISPAHALI, PÜRENLİK, TAŞLIGEDİK, TEPE
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYŞEHOCA, DİLEKKAYA, HAMAM MERKEZ, KAMIŞOBA, TILAN
POZANTI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, POZANTI, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
16.10.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAĞDİBİ
SAİMBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, SAİMBEYLİ, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BELEN, ÇATAK MERKEZ, DARICANLIK, EMİRLİ, GEDİKLİ MERKEZ, SUÇATI, TAPURLU, BELEN GÖKMENLER, KARATUT, KUZGEÇE, ORTA, CAMİ YANI, ESENTEPE, KÖSE ARDICI, MAĞRADERESİ, PINARBAŞI, SÖĞÜT SEKİSİ, AKSU, CIVIKLI MERKEZ, ZOPLAR
Bakım Çalışması
16.10.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAK VE OBRUK MEVKİİ
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAK VE OBRUK MEVKİİ
SARIÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, SARIÇAM, İlçesi'nde planlanan 11 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, CERENLİ, KARLIK, YAĞIZLAR
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:45 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6642, GAZİPAŞA, 6645, 6647, 6643, 6644
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4288, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4317, 4318, 4319, 4320, 4322, 4334, 4340, PERŞEMBE PAZARI, ŞEHİT POLİS AHMET TOPRAKOĞLU
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3229, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, ADNAN KAHVECİ, CEYHAN
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6651, 6657, 6658, BAĞLAR, 6661, 6652, 6654, 6660, 6641, 6649, 6644, 6640, 6643
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3228, 3229, 3230, 3316, FATİH
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10505, 10540, 10542, 10544, 10546, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, KACAGÖZ MEVKİİ, AVCILAR, NİĞDELİLER, TEKELİLER, YENİYAYLA
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HOCALLI, FIRIN YIKIĞI
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2420, 3708, 3713, 3714, 3720, 3722, 3724, 3725, 3866, BURUK, KARANFİL, KOZAN, KILIÇLI, MEZRA, MEZRA1ÜST, MEZRA2 ÜST
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 8075, AKKUYU, 18001, 18002, 18003, 18012, 18013, 18016, 18018, 18026, 18027, 18028, 18031, 18033, 18077, 2023, 2023-, 8031, TOKİ KONUTLARI 2.ETAP-, 1931, 1931-, 1932, 1933, 1949, 1950, 1951, 1956, 1961, 1962, 1963, 1964, 1967, 2035, 2036, 2037, 2042, 2053, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2071, 2076, 8030
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2420, 3708, 3713, 3714, 3720, 3722, 3724, 3725, 3866, BURUK, KARANFİL, KOZAN, KILIÇLI, MEZRA, MEZRA1ÜST, MEZRA2 ÜST
SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, SEYHAN, İlçesi'nde planlanan 44 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 21002, 21006, 21007, 21009, 21010, 21012, 21014, 21016, 21018, 21020, 21022, 21024, 21026, 21028, 21030, 21032, 21034, 21036, 21044, 21046, 21048, 21050, MANİSALI ALİ BEY, METRO GÜZERGAHI, ŞEHİT DURAN, UZUN, 19001, 19002
Bakım Çalışması
14.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 19001, 19006, 19007, 19008, 19010, 19011, 19012, 19013, 19014, 19015, 19018, 19020, 19021, 19022
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 22009, 20039, 20041, 20046, 20047, 20054, 20056, 20057, 20058, 20059, 20060, 20061, 20063, 20064, 20067, 20070, METRO GÜZERGAHI, SAYDAM
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 21009, 21022, 21026, ŞEHİT DURAN, ULUS, 19003
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 20043, EMİNAĞA, HÜRRİYET, 19017, 19018, 19019, 19020, 18001, 18002, 18003, 18005, 18006, 18009, 18010, 18011, 18012, 18015, 18016, 18018, 18020, 18025
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15007, 15013, 15015, 15017, 15019, SAYDAM, 20001, 20002, 20003, 20057, 20063, 20064, 20065, 20066, 20067, 20068, 20069, 20070, DEBBOY, METRO GÜZERGAHI
Bakım Çalışması
14.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 20019, 20020, 20031, 20032, 20033, 20034, 20035, 20036, 20037, 20038, 20039, 20040, 20041, 20042, 20043, 20044, HÜRRİYET, 18003, 18006, 18007, 18008, 18010, 18011
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15002, 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15010, 15011, 15012, 15013, 15014, 15015, AHMET CEVDET YAĞ, 30004, 30016
Bakım Çalışması
14.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MİRZAÇELEBİ, OBALAR, 31007, 31009, 31011, 31017, 31021, 31031, 31033, 31037, 31088, 30002, 30004, 30006, 30008, 30010, 30012, 30014, 30016, 30018, 30020, 30071, 30075
Bakım Çalışması
14.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15001, 15005, AHMET CEVDET YAĞ, HAVUZLUBAHÇE, 30002, 30004, 30041, 30045, 30047, 30049, 30051, 30053, 30061, 30071, METRO GÜZERGAHI
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 45001, 45003, 45004, 45005, 45007, 45009, 45010, 45015, 45018, 45019, 45021, 45023, 45025, 45026, 45028, 45030, 45032, 45034, 45036, 45038, 45040, 45041, 45042, 45045, 45047, 45048, 45049, 45050, 45051, 45052, 45053, 45054, 45055, 45056, 45058, 45059, 45060, 45063, 45064, 45068, 45069, 45070, 45075, 45077, 45079, 45080, 45081, 45082, 45083, 45084, 45085, 45086, 45088, 45089, 45090, 45092, 45094, 45096, 45098, 45100, 45101, 45102, 45104, 45106, 45108, 45110, 45114, 45124, 45126, 45128, 45129, 45132, 45134, 45136, 45140, 45142, 45146, 45148, 45151, 45153, 45158, 45159, 45161, 45163, 45165, TURHAN CEMAL BERİKER
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 101001, 101002, 101004, 101006, 101008, 101009, 101010, 101011, 101012, 101013, 101014, 101015, 101016, 101017, 101018, 101019, 101020, 101021, 101022, 101023, 101024, 101025, 101026, 101027, 101028, 101039, 101042, 101043, 101046, 101047, 101048, 101061, KANAL BOYU
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 57036, 57064, 57068, 57216, 57218, 57220, 57222, 57224, 57226, 57228, ŞEHİT MEHMET ÖZEL, 27 MAYIS, 56002, 56004, 56006, 56008, 56011, 56012, 56014, 56016, 56018, 56020, 56021, 56022, 56024, 56026, 56028, 56038, 56039, 56044, 56054, 56055, 56056, 56058, 56060, 56070, 56072, 56092, 56094, 56101, 56103, 56107, 56109, 56112, 56114, 56117, 56119, 56121, 56125, 56127, 56129, 56133, 56137, 56139, ŞEHİT JANDARMA ONBAŞI FAHRİ ÖZŞEN
Bakım Çalışması
14.10.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 57006, 56002, 56011, 56137, 56139, 56141, 56143, ŞEHİT MEHMET ÖZEL
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 56005, 56011, 56017, 56019, 56021, 56023, 56025, 56073, 56133, 56137, 56141, 56143, ŞEHİT NASIF NAMLU
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 47001, 47002, 47004, 47007, 47010, 47016, 47034, 47046, 47050, 47054, 47056, 47058, 47060, 47108, 47128, 47130, 47134, 47136, 47138, 47170, 47172, 47210
Bakım Çalışması
15.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 48081, 48083, 48087, 48091, 48093, 48095, 48099, 48101, 48107, 48109, TURHAN CEMAL BERİKER
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ŞEHİT HAYDAR GÖZEL
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURHAN CEMAL BERİKER, 48081
Bakım Çalışması
15.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 46120, 46278, 46286, ÖĞRETMENLER
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 14009, 14011, 14013, 14015, 14019, 14021, 14023, 14025, 14039, 14041, 14043, 14045, 14047, 14059, 14063, 14065, 14069, AHMET CEVDET YAĞ, GÜLBAHÇESİ, OBALAR, 38017, 38030, 38054, 38056, 38058, 38060, 38062, 38064, 38066, 38070, 38074, 38080, 38082, 38084, 38090, 38094, 38096, 38098, 38100, 38106, 38108, 38110, 38112, 38114, 38116, GÜLPINAR, 13001, 13003, 13005, 13007, 13009, 13011, 13017, 13063, 13065, 13069, 13071, 13073, 37001, 37002, 37003, 37004, 37006, 37008, 37009, 37010, 37011, 37021, 37022, 37024, 37025, 37026, 37028, 37029, 37030, 37031, 37032, 37033, 37034, 37035, 37036, 37037, 37038, 37039, 37041, 37043, 37044, 37045, 37068, 37069, 37070, 37071, 37076, 37079, 37080, DUMLUPINAR, MİRZAÇELEBİ, 31028, 31030, 31051
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 46090, 46010, 46006
Bakım Çalışması
15.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 46424, 46114, 46116, 46012, ÖĞRETMENLER, 46118, 46094
Bakım Çalışması
15.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 49083, 49085, 49129
Bakım Çalışması
15.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 46006
Bakım Çalışması
15.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 46116, 46118, 46120, ŞEHİT NASIF NAMLU, TURHAN CEMAL BERİKER
Bakım Çalışması
15.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 46262, 46264, 46258, 46230, 46250, 46266, 46268, 46284, 46246, 46286, 46256, 46120, 46260, 46254, 46248, 46252, 46240
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 72100, 72101, 72096, 72102, 72066, 72112, 72099
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12030, 12189, 12212, 12214, 12216, 12254, 12256, 12258, 12260, 12262, 12266, 12268, 12270, 12272, 12274, 12276, 12278, 12290, 12292, 12294, 12296, 12298, 12300, 12302, 12304, 12306, 12308, 12310, 12401, 12402, 12403, 12404, 12405, 12406, 12407, 12410, 12411, 12412, 12424, 12425, 12463, 12464, 12466, AHMET CEVDET YAĞ
Bakım Çalışması
15.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 49065, 49083, 49087, 49129, VEFA
Bakım Çalışması
15.10.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 14014, 14019, 14021, 14022, 14023, 14025, 14026, 14027, 14028, 14029, 14030, 14031, 14032, 14033, 14034, 14035, 14037, 14039, 14042, 14044, 14045, 14049, 14051, 14053, 14055, 14057, 14059, 14061, 14069, 14224, 14228, AHMET CEVDET YAĞ, OBALAR, ŞEHİT KOMANDO BİNBAŞI MEHMET DUMAN, 38022, 38032, 38034, 38038, 38040, 38042, 38044, 38074, GÜLPINAR, 37020, 37021, 37038, 37040, 37041, 37042, 37044, 37045, 37046, 37047, 37048, 37049, 37050, 37051, 37052, 37053, 37054, 37055, 37058, 37060, 37062, 37063, 37064, 37065, 37066, 37067, 37068, 37072, 37073, 37074, 37075, 37076, 37077, 37079, 37081, MEYDAN, 39018
Bakım Çalışması
16.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12254, 12260, 12292, 12294, 12296, 12298, 12310, 12410, 12411, 12412, 12424, 12425
Bakım Çalışması
16.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12032, 12138, 12144, 12150, 12154, 12156, 12158, 12160, 12164, 12168, 12170, 12172, 12176, 12210, 12254, 12454
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 86042, 86044, 86050, 86052, 86054, 86056, 86058, 86062, 86064, 86068, 86070, 86072, 86078, 86080, 86084, ALİ ÇÖĞÜR, 87010, 87026, 87030, 87034, 87036, 87038, 87040, 87042, 87044, 87046, 87048, 87066, 87068, 87071, 87078, 87080
Bakım Çalışması
16.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15014, 15020, 15030, 15032, 15034, 15102, 15104, 15106, 15116, 15120, 15122, 15124, 15126, 15128, 15136
Bakım Çalışması
16.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15012, 15014, 15018, 15019, 15020, 15021, 15022, 15024, 15026, 15030, 15054, 15063, 15069, 15071, 15073, 15077, 15116, 15120
Bakım Çalışması
16.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15106, 15084, 15094, 15108, 15090, 15046, 15075, 15134, 15088, 15100, 15080, 15014
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 13002, 13042, 13044, 13046, 13048, 13050, 13052, 13066, 13068, 13074, 13076, 13078, 13082, 13084, 13086, 13098, 13100, 13102, 13106, 13108, 13110, 13114
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 14002, 14006, 14008, HAVUZLUBAHÇE
Bakım Çalışması
16.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 14001, 14003, 14011, AHMET CEVDET YAĞ, OBALAR, SUCUZADE, 15126, 15130, 15132, 31074, 31082, 31084, 31086, 31088, 30022, 30024, 30026, 30030, 30034, 30038
Bakım Çalışması
16.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12080, 12254, 12260, 12302, 12412, 12438, 12439, 12440, 12441, 12453, 12454, AHMET CEVDET YAĞ, 14164, 14180, 14182, DAĞLIOĞLU
Bakım Çalışması
16.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12004, 12006, 12008, 12010, 12012, 12020, 12033, 12035, 12039, 12041, 12042, 12043, 12044, 12045, 12046, 12048, 12056, 12063, 12070, 12077, 12078, 12079, 12083, 12084, 12085, 12087, 12089, 12091, 12093, 12178, 12302, 12435, AKKAPI, ŞIH CEMİL
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 13206, 13360, 13364, 13366, 13370, 13372, 13376, 13380, 13382, 13388, 13448, 13450, 13560, 13562, 13564, 13566, 13568
Bakım Çalışması
16.10.2026 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 13084, 13366, 13370, 13372, 13374, 13376, 13378, 13380, 13382, 13384, 13388, 13390, 13392, 13448, 13450, 13470, 13474, OBALAR
YUMURTALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, YUMURTALIK, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ASMALI, FORLAR, GÖBEÖREN, YUMURTALIK, KIRMIZIDAM, ŞEYHGANİM, HACİMÜMİNLER, KARAHÜSEYİNLER, TAHİRİYE, ZEYNEPLİ, 8033, ADANA YEŞİLKÖY, KELTEPE, MERCAN
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4001, 4002, 4003, 4005, 4007, 4016, 4017, 4020, 4021, 4022, 4023, 4027, 4031, 4051, AHMET HAŞİM, ALEMDAR MUSTAFA PAŞA, ATATÜRK YUMURTALIK, BAYBARS, BOSNALI FATİH, CENGİZ HAN, DEVLET BAHÇELİ, EKBER ŞAH, EMİR SULTAN, EVLİYA ÇELEBİ, GİRNE, HAKAN, HALİDE EDİP ADIVAR, HOCA İSHAK, KADI BURHANETTİN, KAFKAS, KARAHACILI, KAYI BOYU, KILIÇARSLAN, MELİK ŞAH, MİMAR SİNAN AKDENİZ, MUZAFFER ÖZDAĞ, OĞUZ HAN, ÖMER SEYFETTİN, SALTUK BUĞRA HAN, SELAHATTİN EYYUBİ, ŞEYH EDEBALİ, TUĞRUL BEY, 5003, 5007, 5008, 5013, 5016, 5017, 5022, 5041, 5042, 5052, 5053, 5054, 5055, 5059, 5063, 5069, 5071, 5075, ADANA, AKDENİZ SİTESİ, ALADAĞ, AŞKAR SİTESİ, ATEŞOĞLU, AYGAYE, CEYHAN, FEKE, GÖLOVASI, GÖLOVASI SAHİL KIYISI, İMAMOĞLU, İSKEN LOJMANLARI, KADİRLİ, KARATAŞ, KARSANTI, KOZAN, SAİMBEYLİ, SEYHAN, TUFANBEYLİ, YÜZEVLER, 1001, 1006, ALPARSLAN, ATİLLA HAN, FATİH SULTAN MEHMET AYAS, HAKİM SEFA MUTLU, HÜKÜMET, HÜSEYİN BAYKARA, IV.MURAT, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, LİMAN, MEHMET AKİF ERSOY, METE HAN, MURATHAN, ORHAN GAZİ, OSMAN GAZİ AYAS, SAHİL YOLU, ŞEHİT HARUN ARSLANBAY, YAVUZ SULTAN SELİM AYAS, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYA GÖKALP AYAS, 11007, 11010, 11014, 11015, 11025, 11030, 11032, 11034, 11045, 11047, 11051, 11053, 11059, 11061, 11063, 11065, 11069, 11071, 11073, 11075, 11077, 11083, AKDENİZ AYVALIK, AYVALIK-, AYVALIK., ŞEHİT JANDARMA MUSTAFA GÜNEY, DEMİRTAŞ, YUMURTALIK, DEVECİUŞAĞI, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3009, 3012, 3013, 3015, 3016, 3019, ANAFARTALAR, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DUMLUPINAR, GENÇ OSMAN, HIZIR REİS, KURTULUŞ, MALAZGİRT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOHAÇ, NİĞBOLU, ORUÇ REİS, PİRİ REİS, SAKARYA, TURGUT REİS, HAMZALI, AKDENİZ HAYLAZLI, HAYLAZLI, 7003, 7009, 7012, 7013, 7018, 7022, ADNAN MENDERES, AKGEDİIK, ATATÜRK, ATATÜRK (KALDIRIM), ATATÜRK (YENİ), EVLİYA ÇELEBİ KALDIRIM, FATİH SULTAN MEHMET, FEVZİ ÇAKMAK, GAZALİ, GENÇ OSMAN KALDIRIM, MELİKŞAH YENİ, METEHAN, MİMAR SİNAN KALDIRIM, NECİP FAZIL, NİHAT ADSIZ, OSMAN GAZİ, ÖMER SEYFETTİN KALDIRIM, SÜTÇÜ İMAM, ULUBATLI HASAN, YAVUZ SULTAN SELİM KALDIRIM, YILDIRIM BEYAZİT, ZİYA GÖKALP, ZİYAPAŞA, KALEMLİ, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6008, 6009, 6011, 6014, 6016, 6017, 6021, 6033, 6040, 6041, 6046, 6047, 6048, 6052, 6053, 6059, 6060, 6066, ABDUL HAMİT, ALPARSLAN TÜRKEŞ, AŞIK VEYSEL, AVUKAT ERKAN TEKİN, BİLGE KAĞAN, CUMHURİYET, ÇOLAK HÜSEYİN, DADALOĞLU, DEDE KORKUT, DENİZ, EBUL FEZ ELÇİBEY, HASAN TAHSİN, HÜRRİYET KEMALPAŞA, KARACAOĞLAN, KÖPRÜLÜ FUAT PAŞA, MOLLA FENARİ, NASRETTİN HOCA, NECİP ASIM, ON BAŞI MEHMET, SÜLEYMAN ÇELEBİ, ŞAH İSMAİL, YÖRÜK ALİ EFE, YUNUS EMRE, ZİYA PAŞA, HEREKLİ SOKAK, NARLIÖREN, 2000, 2006, AÇELYA, AKASYA, BEGONYA, BEYAZ GÜL, DEFNE, FESLEĞEN, KARANFİL, KARDELEN, LALE ÖREN, MANOLYA, MENEKŞE ÖREN, NERGİZ, ORKİDE, REYHAN, ZAKKUM, SUGÖZÜ, YENİKÖY, 8006, 8010, 8013, 8017, 8020, 8035, 8040, 8043, 8045, ADA, ADANA YEŞİLKÖY, ALTIN, AYHAN ZEYNEP TEKİNBÖRÜ, BAHAR, BEYAZ, CAMİ, ÇAM, DÖNMEZ, ESENTEPE, FULYA, GÖL, GÜL, GÜVEN, GÜVERCİN, HÜRRİYET YEŞİLKÖY, KADİFE, KANARYA, KELTEPE, KUMRU, KURTULUŞ YEŞİLKÖY, KÜME, LALE YEŞİLKÖY, LAVANTA, MAVİ, MENEKŞE YEŞİLKÖY, MEŞE, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, OKUL, PALAMUT, PALMİYE, PAMUK, PAPATYA, SÜMBÜL, SÜMER, YAMAÇ, YAPRAK, YASEMİN, YENİ, ZAMBAK, 24000, 24025, 24027, 24028, 24030, 24032, 24035, 24037, 48, 51, 52, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, AKDENİZ, YUMURTALIK YUMURTALIK, ZEYTİNBELİ, 1, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 42, 43, 44, 45-, 5, 55-, 6, 61, 64, 7, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 9, 9001, 9003, 9010, 9013, 9014, 9017, 9018, 9022, 9023, 9026, 9028, 9030, 9032, 9033, 9034, ANAFARTALAR ZEYTİNBELİ, ATATÜRK (FUADİYE), ATATÜRK ZEYTİNBELİ, ÇANAKKALE, ÇANAKKALE BOZDOĞAN, FATİH, FATİH (BOZDOĞAN), FATİH (FATİH)-, FATİH (YENİ)-, KANAL ZEYTİNBELİ, ŞEHİT SÜLEYMAN KILINÇ, ŞEHİT SÜLEYMAN KILINÇ (YENİ), YAVUZ SULTAN SELİM
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACİMÜMİNLER, KARAHÜSEYİNLER, TAHİRİYE
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAYLAZLI
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4005, 4016, 4017, 4020, 4021, 4022, AHMET HAŞİM, EVLİYA ÇELEBİ, GİRNE, ŞEYH EDEBALİ, 5075
Bakım Çalışması
16.10.2026 11:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4023, 4027, AHMET HAŞİM, ALEMDAR MUSTAFA PAŞA, BAYBARS, BOSNALI FATİH, DEVLET BAHÇELİ, EVLİYA ÇELEBİ, GİRNE, HAKAN, HALİDE EDİP ADIVAR, KADI BURHANETTİN, KAFKAS, KAYI BOYU, MİMAR SİNAN AKDENİZ, MUZAFFER ÖZDAĞ, ADANA
Bakım Çalışması
16.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GİRNE
Bakım Çalışması
16.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5003, 5008, 5013, 5016, 5052, 5053, 5054, 5055, 5059, 5063, 5071, AKDENİZ SİTESİ, ALADAĞ, AŞKAR SİTESİ, ATEŞOĞLU, AYGAYE, GİRNE, YÜZEVLER
Bakım Çalışması
16.10.2026 11:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ASMALI, FORLAR, GÖBEÖREN, YUMURTALIK, KIRMIZIDAM, ŞEYHGANİM, HACİMÜMİNLER, KARAHÜSEYİNLER, TAHİRİYE, ZEYNEPLİ, 8033, ADANA YEŞİLKÖY, KELTEPE, MERCAN
Bakım Çalışması
16.10.2026 11:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4001, 4002, 4003, 4005, 4007, 4016, 4017, 4020, 4021, 4022, 4023, 4027, 4031, 4051, AHMET HAŞİM, ALEMDAR MUSTAFA PAŞA, ATATÜRK YUMURTALIK, BAYBARS, BOSNALI FATİH, CENGİZ HAN, DEVLET BAHÇELİ, EKBER ŞAH, EMİR SULTAN, EVLİYA ÇELEBİ, GİRNE, HAKAN, HALİDE EDİP ADIVAR, HOCA İSHAK, KADI BURHANETTİN, KAFKAS, KARAHACILI, KAYI BOYU, KILIÇARSLAN, MELİK ŞAH, MİMAR SİNAN AKDENİZ, MUZAFFER ÖZDAĞ, OĞUZ HAN, ÖMER SEYFETTİN, SALTUK BUĞRA HAN, SELAHATTİN EYYUBİ, ŞEYH EDEBALİ, TUĞRUL BEY, 5003, 5007, 5008, 5013, 5016, 5017, 5022, 5041, 5042, 5052, 5053, 5054, 5055, 5059, 5063, 5069, 5071, 5075, ADANA, AKDENİZ SİTESİ, ALADAĞ, AŞKAR SİTESİ, ATEŞOĞLU, AYGAYE, CEYHAN, FEKE, GÖLOVASI, GÖLOVASI SAHİL KIYISI, İMAMOĞLU, İSKEN LOJMANLARI, KADİRLİ, KARATAŞ, KARSANTI, KOZAN, SAİMBEYLİ, SEYHAN, TUFANBEYLİ, YÜZEVLER, 1001, 1006, ALPARSLAN, ATİLLA HAN, FATİH SULTAN MEHMET AYAS, HAKİM SEFA MUTLU, HÜKÜMET, HÜSEYİN BAYKARA, IV.MURAT, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, LİMAN, MEHMET AKİF ERSOY, METE HAN, MURATHAN, ORHAN GAZİ, OSMAN GAZİ AYAS, SAHİL YOLU, ŞEHİT HARUN ARSLANBAY, YAVUZ SULTAN SELİM AYAS, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYA GÖKALP AYAS, 11007, 11010, 11014, 11015, 11025, 11030, 11032, 11034, 11045, 11047, 11051, 11053, 11059, 11061, 11063, 11065, 11069, 11071, 11073, 11075, 11077, 11083, AKDENİZ AYVALIK, AYVALIK-, AYVALIK., ŞEHİT JANDARMA MUSTAFA GÜNEY, DEMİRTAŞ, YUMURTALIK, DEVECİUŞAĞI, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3009, 3012, 3013, 3015, 3016, 3019, ANAFARTALAR, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DUMLUPINAR, GENÇ OSMAN, HIZIR REİS, KURTULUŞ, MALAZGİRT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOHAÇ, NİĞBOLU, ORUÇ REİS, PİRİ REİS, SAKARYA, TURGUT REİS, HAMZALI, AKDENİZ HAYLAZLI, HAYLAZLI, 7003, 7009, 7012, 7013, 7018, 7022, ADNAN MENDERES, AKGEDİIK, ATATÜRK, ATATÜRK (KALDIRIM), ATATÜRK (YENİ), EVLİYA ÇELEBİ KALDIRIM, FATİH SULTAN MEHMET, FEVZİ ÇAKMAK, GAZALİ, GENÇ OSMAN KALDIRIM, MELİKŞAH YENİ, METEHAN, MİMAR SİNAN KALDIRIM, NECİP FAZIL, NİHAT ADSIZ, OSMAN GAZİ, ÖMER SEYFETTİN KALDIRIM, SÜTÇÜ İMAM, ULUBATLI HASAN, YAVUZ SULTAN SELİM KALDIRIM, YILDIRIM BEYAZİT, ZİYA GÖKALP, ZİYAPAŞA, KALEMLİ, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6008, 6009, 6011, 6014, 6016, 6017, 6021, 6033, 6040, 6041, 6046, 6047, 6048, 6052, 6053, 6059, 6060, 6066, ABDUL HAMİT, ALPARSLAN TÜRKEŞ, AŞIK VEYSEL, AVUKAT ERKAN TEKİN, BİLGE KAĞAN, CUMHURİYET, ÇOLAK HÜSEYİN, DADALOĞLU, DEDE KORKUT, DENİZ, EBUL FEZ ELÇİBEY, HASAN TAHSİN, HÜRRİYET KEMALPAŞA, KARACAOĞLAN, KÖPRÜLÜ FUAT PAŞA, MOLLA FENARİ, NASRETTİN HOCA, NECİP ASIM, ON BAŞI MEHMET, SÜLEYMAN ÇELEBİ, ŞAH İSMAİL, YÖRÜK ALİ EFE, YUNUS EMRE, ZİYA PAŞA, HEREKLİ SOKAK, NARLIÖREN, 2000, 2006, AÇELYA, AKASYA, BEGONYA, BEYAZ GÜL, DEFNE, FESLEĞEN, KARANFİL, KARDELEN, LALE ÖREN, MANOLYA, MENEKŞE ÖREN, NERGİZ, ORKİDE, REYHAN, ZAKKUM, SUGÖZÜ, YENİKÖY, 8006, 8010, 8013, 8017, 8020, 8035, 8040, 8043, 8045, ADA, ADANA YEŞİLKÖY, ALTIN, AYHAN ZEYNEP TEKİNBÖRÜ, BAHAR, BEYAZ, CAMİ, ÇAM, DÖNMEZ, ESENTEPE, FULYA, GÖL, GÜL, GÜVEN, GÜVERCİN, HÜRRİYET YEŞİLKÖY, KADİFE, KANARYA, KELTEPE, KUMRU, KURTULUŞ YEŞİLKÖY, KÜME, LALE YEŞİLKÖY, LAVANTA, MAVİ, MENEKŞE YEŞİLKÖY, MEŞE, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, OKUL, PALAMUT, PALMİYE, PAMUK, PAPATYA, SÜMBÜL, SÜMER, YAMAÇ, YAPRAK, YASEMİN, YENİ, ZAMBAK, 24000, 24025, 24027, 24028, 24030, 24032, 24035, 24037, 48, 51, 52, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, AKDENİZ, YUMURTALIK YUMURTALIK, ZEYTİNBELİ, 1, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 42, 43, 44, 45-, 5, 55-, 6, 61, 64, 7, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 9, 9001, 9003, 9010, 9013, 9014, 9017, 9018, 9022, 9023, 9026, 9028, 9030, 9032, 9033, 9034, ANAFARTALAR ZEYTİNBELİ, ATATÜRK (FUADİYE), ATATÜRK ZEYTİNBELİ, ÇANAKKALE, ÇANAKKALE BOZDOĞAN, FATİH, FATİH (BOZDOĞAN), FATİH (FATİH)-, FATİH (YENİ)-, KANAL ZEYTİNBELİ, ŞEHİT SÜLEYMAN KILINÇ, ŞEHİT SÜLEYMAN KILINÇ (YENİ), YAVUZ SULTAN SELİM
YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, YÜREĞİR, İlçesi'nde planlanan 20 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1123, 1125, 1137, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1156, 1166, 1275, 1276, 1292, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 1325, 1326, 1327, 1331, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1388, 1399, 1479, 1482, 1483, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1507, SÜLEYMAN VAHİT, 1510, 1511, 1512, 1513, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1539, 1540, 1545, 1548, 1550, 1554, 1555, 1556, 1558, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1571, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1586, 1587, 1589, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1600, 1601, 1603, 1604, 1606, 1607, 1608, 1609, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1681, AKASYA_1, AYÇİÇEĞİ, BAHAR_1, GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, İBRAHİM TATLISES, 1169, 1170, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1192, 1196, 1197, 1198, 1199, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1255, 1257, 1259, 1260, 1263, 1270, 1273, 1274, HUZUR
Bakım Çalışması
14.10.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1023, 1026, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1040, 1042, 1047, 1049, 1053, 1056, 1057, 1059, 1060, 1079, 1107, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1128, 1135, 1136, 1137, 1138, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1151, 1152, HUZUR, 1577, 1582, 1616, 1617, 1651, 1661, 1663, 1665, 1667, 1668, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1695, 1696-, 1697, 1699, AYÇİÇEĞİ, BAHAR, BAHAR_1, 1735, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, SÜMBÜL, 1188, 1189, 1190, 1192, 1200, 1201, 1202, 1204
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1219, 1223, 1222, 1221, 1218
Bakım Çalışması
15.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1107, 1116, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1128, 1135, 1136, 1137, 1138, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1151, 1152, 1188, 1189, 1190, 1192, 1200, 1201, 1202, 1204
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3831, 3847, 3849, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, KOZAN, MUSTAFA KEMAL PAŞA_1, ŞEHİT J.ER.MUSTAFA GÖKSAL, 3861, 3862, 3869
Bakım Çalışması
15.10.2026 11:30 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2600, 2601, 2603, 2605, KOZAN, MUSTAFA KEMAL PAŞA_1, 2655, 2656, 2657, DADALOĞLU, 3839, 3840, 3841, 3842, 3844, 3845
Bakım Çalışması
15.10.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3832, 3833, 3834, 3835, 3840, 3845, 3846, 3847, MUSTAFA KEMAL PAŞA_1, ŞEHİT J.ER.MUSTAFA GÖKSAL
Bakım Çalışması
15.10.2026 17:45 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3810, 3812, 3813, 3814, 3815, 3817, KOZAN, PAPATYA, 2981, 2986, 2989
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 191, 266, 271, 276, 277, HASAN TUĞAL, 130, 131, 131/1, 131/2, 27, 31
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100., 101_1, 102_1, 103 ., 104., 78., 79., 81., 82., 83., 84., 85 ., 86., 87., 88., 90 ., 91., 92 ., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., ÇARŞI, FUAT CEBESOY, GENÇ OSMAN, HÜYÜK, İPEK YOLU, KAPUAĞASI, LOKMAN HEKİM, MİSİS_1, NARLI DEDE, SAHİL YOLU, FUAT CEBESOY.
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5076-, 5101, 5104, 5105, 5109, 5113, 5117, 67_1, BEYAZ GELİNCİK, SELAHATTİN EYYUBİ
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2559, LALE, ŞEHİT JAN.ER.MUSTAFA GÖKSAL, 4190, 4222, 4223, 4224, 4226, 3915, 3916, 3917, 3918, 3920, EGE BAĞATUR, İLİM YOLU, MANOLYA, ŞEHİT J.ER.MUSTAFA GÖKSAL, 2544, 2552, 2553, 2554, 2555
Bakım Çalışması
16.10.2026 12:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2528-, 2536, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2551, 2552, 2553, 2554, EGE BAĞATUR
Bakım Çalışması
16.10.2026 10:15 - 11:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2554, 2536, 2553, 2556, 2548, 2551, 2546, 2550, 2549
Bakım Çalışması
16.10.2026 14:45 - 19:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2543, 2549, KOZAN
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 161_1, 186_1, 187_1, 188_1, 189_1, 190_1, 191_1, 4777, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4856, 99_1, ATATÜRK_4, 4953, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4963, 4964, 4969, KANAL_1, 4971, 4972, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4984, 4985, 4987, 4988, KANAL 1, 4815, 4821, 4822, 4824, 4825, 4826, KENAN EVREN, TURGUT ÖZAL, YEDİ EVLER, 170_1, 185, 5022, 5023, 5027, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 4856., 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4929, 4930, 4931, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4947, 4948, FEVZİ ÇAKMAK_1, 4857, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4905, 4906, 4907, 4908, İSMET İNÖNÜ_1
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6001, 6012_1, 6106, 6107, 6108, 6115, 6115., 6118, 6119, 6120, 6050, 6103.
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 789, 825, 826, 828, 829, 833, 836, 837, 839, 841, 843, 847, GİRNE, GÜLBEY KARATAŞ, İLBEY GÜNEŞ
Bakım Çalışması
16.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇUKUROVA, 826, 828, 836, 838, 839, 840, 841, 842, 843
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 664, 673, 674, 675, 676, 680, 681, 682, 688, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 721, 722, 723, 789, 792, 793, 794, 795, 797, 798, 820, 822, 823, 824, ÇUKUROVA, GÜLBEY KARATAŞ, SÜLEYMAN VAHİT, 825, 829