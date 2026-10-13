İzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim! GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve bitiş saati
İzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim programı, il genelinde planlı çalışma yapılacak ilçelerde yaşayan vatandaşların gündeminde. GDZ elektrik kesintisi nedeniyle Aliağa, Buca, Bornova, Konak, Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Menemen başta olmak üzere birçok ilçede kesinti saatleri ve elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor.
İzmir’de 14 ve 15 Ekim 2026 tarihlerinde farklı ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GDZ tarafından yayımlanan programa göre şebeke bakım, yenileme, kapasite artışı, ağaç kesimi ve arıza çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri birkaç saat sürecek. İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14-15 EKİM
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 13.00
Etkilenen mahalleler: Atatürk, Siteler
Kesinti saati: 10.00 - 16.00
Etkilenen mahalleler: Horozgediği
15 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 15.00
Etkilenen mahalleler: Güzelhisar, Kurtuluş, Örnekkent
Kesinti saati: 10.00 - 13.00
Etkilenen mahalleler: Atatürk
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Yeşilova
Kesinti saati: 09.30 - 17.30
Etkilenen mahalleler: Yakacık
Kesinti saati: 10.00 - 16.00
Etkilenen mahalleler: Dereköy
15 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Yeşilova, Zeytinova
Kesinti saati: 10.00 - 16.00
Etkilenen mahalleler: Çırpı Cami, İbrahimçavuş, Mektep, Necati Uza
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 13.00
Etkilenen mahalleler: Zeytindağ
Kesinti saati: 10.00 - 18.00
Etkilenen mahalleler: Dağıstan
Kesinti saati: 14.00 - 18.00
Etkilenen mahalleler: Sağancı
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Ekim 2026
Kesinti saati: 08.30 - 12.00
Etkilenen mahalleler: Eğridere, İnönü
Kesinti saati: 09.30 - 15.30
Etkilenen mahalleler: Gökdere
Kesinti saati: 13.00 - 15.00
Etkilenen mahalleler: Ergene, Kızılay
Kesinti saati: 13.00 - 15.30
Etkilenen mahalleler: Ergene, Erzene
Kesinti saati: 13.30 - 16.30
Etkilenen mahalleler: Ergene, Kızılay
15 Ekim 2026
Kesinti saati: 08.30 - 13.30
Etkilenen mahalleler: Birlik, Koşukavak
Kesinti saati: 09.30 - 15.30
Etkilenen mahalleler: Gökdere
Kesinti saati: 13.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Birlik, Zafer, Merkez
Kesinti saati: 21.00 - 05.00
Etkilenen mahalleler: Kazımdirik
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Fahrettinpaşa, İsmet İnönü, Musalla
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 13.00
Etkilenen mahalleler: Çandarlı
Kesinti saati: 14.00 - 18.00
Etkilenen mahalleler: Cumhuriyet, İslamlar, İsmetpaşa, Kabakum, Kıroba, Kızılçukur, Kocaoba, Mazılı, Salimbey
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Atatürk, Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa
15 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Atatürk
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 14.00
Etkilenen mahalleler: Mustafa Kemal
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 15.00
Etkilenen mahalleler: Fatih, Yıldırım
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Bademli
15 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent, Türkönü
Kesinti saati: 10.00 - 14.00
Etkilenen mahalleler: Balabanlı, Bozcayaka, Kazanlı
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 13.00
Etkilenen mahalleler: Atatürk, Hürriyet
Kesinti saati: 09.00 - 15.00
Etkilenen mahalleler: 4 Eylül, Cumhuriyet, Yeni
Kesinti saati: 12.00 - 15.00
Etkilenen mahalleler: Adnan Menderes, Atatürk
15 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: İbni Melek, İbni Melek OSB, Karateke, Toki
Kesinti saati: 10.00 - 14.00
Etkilenen mahalleler: Yeğenli
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Ekim 2026
Kesinti saati: 10.00 - 15.00
Etkilenen mahalleler: Torasan
15 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.30 - 17.30
Etkilenen mahalleler: Altıntaş, İçmeler, Kuşçular, Sıra
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 13.00
Etkilenen mahalleler: Fırat, Göksu, Seyhan, Hürriyet, İnkılap, Çamlıkule, Yenigün
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: 29 Ekim, Kaynaklar Merkez
Kesinti saati: 13.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Akıncılar, Adatepe, Yenigün
15 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 12.00
Etkilenen mahalleler: Yiğitler
Kesinti saati: 09.00 - 13.00
Etkilenen mahalleler: Atatürk, Yıldız, Adatepe, Kuruçeşme
Kesinti saati: 09.00 - 16.00
Etkilenen mahalleler: 29 Ekim, Kaynaklar Merkez, Yıldızlar
Kesinti saati: 13.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Atatürk, Kuruçeşme
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 12.00
Etkilenen mahalleler: Güzelyalı
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 12.00
Etkilenen mahalleler: Atatürk
Kesinti saati: 12.00 - 16.00
Etkilenen mahalleler: Atatürk
15 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 14.00
Etkilenen mahalleler: Maltepe, Aydınlıkevler
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Ekim 2026
Kesinti saati: 00.00 - 08.00
Etkilenen mahalleler: Adalet
15 Ekim 2026 - 16 Ekim 2026
Kesinti saati: 21.00 - 05.00
Etkilenen mahalleler: Mansuroğlu
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Ekim 2026
Kesinti saati: 09.00 - 15.00
Etkilenen mahalleler: Çalıkuşu, Cennetoğlu
Kesinti saati: 09.30 - 14.00
Etkilenen mahalleler: Tahsin Yazıcı