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İzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim! GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve bitiş saati

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İzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim! GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve bitiş saati
Başlık Resmiİzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim! GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve bitiş saati

İzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim programı, il genelinde planlı çalışma yapılacak ilçelerde yaşayan vatandaşların gündeminde. GDZ elektrik kesintisi nedeniyle Aliağa, Buca, Bornova, Konak, Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Menemen başta olmak üzere birçok ilçede kesinti saatleri ve elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor.

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İzmir’de 14 ve 15 Ekim 2026 tarihlerinde farklı ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GDZ tarafından yayımlanan programa göre şebeke bakım, yenileme, kapasite artışı, ağaç kesimi ve arıza çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri birkaç saat sürecek. İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14-15 EKİM

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 13.00

Etkilenen mahalleler: Atatürk, Siteler

Kesinti saati: 10.00 - 16.00

Etkilenen mahalleler: Horozgediği

15 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 15.00

Etkilenen mahalleler: Güzelhisar, Kurtuluş, Örnekkent

Kesinti saati: 10.00 - 13.00

Etkilenen mahalleler: Atatürk

İzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim! GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve bitiş saati
Başlık Resmiİzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim! GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve bitiş saati

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Yeşilova

Kesinti saati: 09.30 - 17.30

Etkilenen mahalleler: Yakacık

Kesinti saati: 10.00 - 16.00

Etkilenen mahalleler: Dereköy

15 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Yeşilova, Zeytinova

Kesinti saati: 10.00 - 16.00

Etkilenen mahalleler: Çırpı Cami, İbrahimçavuş, Mektep, Necati Uza

İzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim! GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve bitiş saati
Başlık Resmiİzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim! GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve bitiş saati

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 13.00

Etkilenen mahalleler: Zeytindağ

Kesinti saati: 10.00 - 18.00

Etkilenen mahalleler: Dağıstan

Kesinti saati: 14.00 - 18.00

Etkilenen mahalleler: Sağancı

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Ekim 2026

Kesinti saati: 08.30 - 12.00

Etkilenen mahalleler: Eğridere, İnönü

Kesinti saati: 09.30 - 15.30

Etkilenen mahalleler: Gökdere

Kesinti saati: 13.00 - 15.00

Etkilenen mahalleler: Ergene, Kızılay

Kesinti saati: 13.00 - 15.30

Etkilenen mahalleler: Ergene, Erzene

Kesinti saati: 13.30 - 16.30

Etkilenen mahalleler: Ergene, Kızılay

15 Ekim 2026

Kesinti saati: 08.30 - 13.30

Etkilenen mahalleler: Birlik, Koşukavak

Kesinti saati: 09.30 - 15.30

Etkilenen mahalleler: Gökdere

Kesinti saati: 13.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Birlik, Zafer, Merkez

Kesinti saati: 21.00 - 05.00

Etkilenen mahalleler: Kazımdirik

İzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim! GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve bitiş saati
Başlık Resmiİzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim! GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve bitiş saati

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Fahrettinpaşa, İsmet İnönü, Musalla

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 13.00

Etkilenen mahalleler: Çandarlı

Kesinti saati: 14.00 - 18.00

Etkilenen mahalleler: Cumhuriyet, İslamlar, İsmetpaşa, Kabakum, Kıroba, Kızılçukur, Kocaoba, Mazılı, Salimbey

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Atatürk, Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa

15 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Atatürk

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 14.00

Etkilenen mahalleler: Mustafa Kemal

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 15.00

Etkilenen mahalleler: Fatih, Yıldırım

İzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim! GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve bitiş saati
Başlık Resmiİzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim! GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve bitiş saati

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Bademli

15 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent, Türkönü

Kesinti saati: 10.00 - 14.00

Etkilenen mahalleler: Balabanlı, Bozcayaka, Kazanlı

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 13.00

Etkilenen mahalleler: Atatürk, Hürriyet

Kesinti saati: 09.00 - 15.00

Etkilenen mahalleler: 4 Eylül, Cumhuriyet, Yeni

Kesinti saati: 12.00 - 15.00

Etkilenen mahalleler: Adnan Menderes, Atatürk

15 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: İbni Melek, İbni Melek OSB, Karateke, Toki

Kesinti saati: 10.00 - 14.00

Etkilenen mahalleler: Yeğenli

İzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim! GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve bitiş saati
Başlık Resmiİzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim! GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve bitiş saati

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Ekim 2026

Kesinti saati: 10.00 - 15.00

Etkilenen mahalleler: Torasan

15 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.30 - 17.30

Etkilenen mahalleler: Altıntaş, İçmeler, Kuşçular, Sıra

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 13.00

Etkilenen mahalleler: Fırat, Göksu, Seyhan, Hürriyet, İnkılap, Çamlıkule, Yenigün

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: 29 Ekim, Kaynaklar Merkez

Kesinti saati: 13.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Akıncılar, Adatepe, Yenigün

15 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 12.00

Etkilenen mahalleler: Yiğitler

Kesinti saati: 09.00 - 13.00

Etkilenen mahalleler: Atatürk, Yıldız, Adatepe, Kuruçeşme

Kesinti saati: 09.00 - 16.00

Etkilenen mahalleler: 29 Ekim, Kaynaklar Merkez, Yıldızlar

Kesinti saati: 13.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Atatürk, Kuruçeşme

İzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim! GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve bitiş saati
Başlık Resmiİzmir elektrik kesintisi 14-15 Ekim! GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve bitiş saati

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 12.00

Etkilenen mahalleler: Güzelyalı

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 12.00

Etkilenen mahalleler: Atatürk

Kesinti saati: 12.00 - 16.00

Etkilenen mahalleler: Atatürk

15 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 14.00

Etkilenen mahalleler: Maltepe, Aydınlıkevler

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Ekim 2026

Kesinti saati: 00.00 - 08.00

Etkilenen mahalleler: Adalet

15 Ekim 2026 - 16 Ekim 2026

Kesinti saati: 21.00 - 05.00

Etkilenen mahalleler: Mansuroğlu

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Ekim 2026

Kesinti saati: 09.00 - 15.00

Etkilenen mahalleler: Çalıkuşu, Cennetoğlu

Kesinti saati: 09.30 - 14.00

Etkilenen mahalleler: Tahsin Yazıcı

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Editör : İREM ÖZCAN
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